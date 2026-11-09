Ionuț Radu a aflat ce planuri avea Gică Hagi cu el și i-a spus „NU” categoric: „Inacceptabil!”

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Numit de Gică Hagi pe lista preliminară pentru meciurile cu Polonia și Bosnia, Ionuț Radu (29 de ani) a transmis că nu poate fi prezent la această acțiune din cauza unor probleme medicale. După doar două zile însă, goalkeeper-ul a evoluat ca titular pentru Celta Vigo în La Liga. Sorin Cârțu (70 de ani), Marius Mitran (59 de ani) și Cristi Balaj (55 de ani) au analizat situația portarului la FANATIK SUPERLIGA. În cadrul emisiunii PROFEȚIILE LUI MITICĂ, Dumitru Dragomir (80 de ani) i-a luat apărarea lui Radu.

De ce a refuzat Ionuț Radu convocarea la națională

Jurnalistul Marius Mitran susține că Ionuț Radu a refuzat convocarea la națională deoarece Gică Hagi nu l-ar fi titularizat. „N-a vrut să vină la lot pentru că a aflat că portarul titular e altul. El știe că e Hindrich titular. E portarul anului în Polonia, aproape etapă de etapă este jucătorul numărul 1. Are ofertă de 10 milioane. Probabil că a aflat și a zis ‘Stai puțin, mă duc să stau pe bancă?’ ”, a afirmat acesta la FANATIK SUPERLIGA.

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Cristi Balaj a caracterizat refuzul portarului drept „inacceptabil”. „A avut antecedente, când a refuzat să vină la interviu după meciul România – Bosnia. E greu să îți asumi, să fii bărbat, să recunoști. Unii când sunt arătați cu degetul nu reacționează potrivit. Coroborat cu faptul că nu a mai fost titular, decizia de a nu veni la națională a fost luată probabil cu mult înainte, aș spune eu. Știa că va fi ‘accidentat’ la următoarea convocare, pentru că un club nu poate să intervină, e dată oficială și sancțiunile sunt imense. Chiar și accidentat, trebuia să vină, să vadă medicul echipei naționale cu ce poate să îl ajute, să vedem care e situația lui medicală. Să refuzi echipa națională, pentru mine, e inacceptabil. Eu îl voi privi diferit de acum încolo”, a declarat fostul mare arbitru, în exclusivitate pentru FANATIK.

Sorin Cârțu a vorbit la rândul său în cadrul emisiunii despre situația lui Ionuț Radu: „Clubul de multe ori vine și îți reproșează, ‘Noi cheltuim cu tine și ești tot lovit’. Nu știu cum e starea lui și cum e introdus în echipă, dacă are dureri. Bate la ochi faptul că a jucat 90 de minute duminică. E clar că este obligat de club să rămână acolo. Eu nu aș fi refuzat naționala, pentru noi era apogeul, nu știu acum dacă e la fel. Cred că acum naționala vine pe locul 2 cam pentru toată lumea”.

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Dumitru Dragomir i-a luat apărarea lui Ionuț Radu

susține că Ionuț Radu nu ar trebui condamnat pentru faptul că a ales să nu fie prezent la acțiunea naționalei pregătite de Gică Hagi. „Ce poți să-i faci? Dacă așa simte omul. Vrei să se facă de râs cu apărarea asta de la națională? Nu ai văzut cum a jucat Drăgușin aseară (n.r. în )? Nu își bate joc, eu nu i-aș condamna pe ăștia care refuză să vină. De ce să-și compromită cota la o echipă slabă?

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Îmi pare rău că am avut iar gura aurită când i-am spus lui Hagi ‘Nu veni, că te faci de râs. Ăștia pe tine o să arunce tot’. E cariera lui (n.r. Ionuț Radu), sunt banii lui. Crezi că mai sunt ca ăștia bătrâni, ca noi, să fie naționaliști? Îi doare la bască, nu știu cum să facă rost de bani să o întindă din România”, a declarat fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal la PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

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Ce portari a convocat Gică Hagi în absența lui Ionuț Radu

a evoluat ca titular în primele două meciuri din precedenta acțiune, 1-2 cu Suedia și 2-4 cu Bosnia, iar mai apoi a rămas pe bancă, fiind înlocuit între buturi de Otto Hindrich. Portarul celor de la Legia Varșovia pare a fi principala variantă a lui Gică Hagi pentru acțiunea din noiembrie, iar selecționerul a convocat și doi goalkeeperi din campionatul intern, pe Ștefan Târnovanu (FCSB) și Laurențiu Popescu (Universitatea Craiova).