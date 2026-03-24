Ionuț Radu a aterizat în România și a făcut un anunț uriaș înaintea barajului cu Turcia!

Ionuț Radu a revenit surprinzător la naționala României după accidentarea suferită la Celta Vigo. Primele declarații ale portarului la sosirea pe aeroportul din Otopeni.
Alex Bodnariu, Ciprian Păvăleanu
24.03.2026 | 18:55
Ionuț Radu a revenit în România! Intră titular cu Turcia la baraj!?
Ionuț Radu, cel mai bine cotat portar român, s-a refăcut miraculos după accidentarea suferită în ultimul meci jucat pentru Celta Vigo în La Liga și este pregătit să apere poarta naționalei României în barajul cu Turcia. Goalkeeperul a aterizat deja în București și se va alătura lotului lui Mircea Lucescu.

Selecționerul naționalei României a primit, în sfârșit, o veste bună. După ce, în ultima perioadă, mai mulți jucători de bază s-au accidentat unul după altul, acum Mircea Lucescu s-ar putea baza pe Ionuț Radu în barajul cu Turcia pentru Cupa Mondială. Partida se va juca joi seara, la Istanbul, pe terenul celor de la Beșiktaș.

În urmă cu doar două zile, Mircea Lucescu a fost nevoit să îl cheme din vacanță pe Laurențiu Popescu, portarul celor de la Universitatea Craiova, întrucât Ionuț Radu, goalkeeperul de bază, a suferit o accidentare în partida pe care Celta Vigo a pierdut-o dramatic cu Deportivo Alavés în La Liga.

Șansele ca Ionuț Radu să mai prindă lotul naționalei păreau aproape imposibile, având în vedere că portarul a fost scos pe brațe din meciul din Spania. Totuși, verdictul medicilor iberici a fost unul mult mai bun, iar goalkeeperul a revenit în România marți seara pentru a face analize amănunțite.

Primele declarații ale lui Ionuț Radu după ce a revenit în România. Ce spune portarul despre duelul cu Turcia și despre accidentarea suferită

Portarul român a vorbit cu jurnaliștii prezenți la aeroportul de la Otopeni. Ionuț Radu a dat de înțeles că problema medicală nu este atât de serioasă precum s-a crezut inițial. Goalkeeperul nu a dat însă un verdict clar dacă poate sau nu evolua în duelul cu Turcia, dar a părut extrem de optimist.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
