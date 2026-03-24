Ionuț Radu a aterizat în România și a făcut un anunț uriaș înaintea barajului cu Turcia!

Ionuț Radu, cel mai bine cotat portar român, s-a refăcut miraculos după accidentarea suferită în ultimul meci jucat pentru Celta Vigo în La Liga și este pregătit să apere poarta naționalei României în barajul cu Turcia. Goalkeeperul a aterizat deja în București și se va alătura lotului lui Mircea Lucescu.

Ionuț Radu a revenit în România! Intră titular cu Turcia la baraj!?

Selecționerul naționalei României a primit, în sfârșit, o veste bună. După ce, în ultima perioadă, mai mulți jucători de bază s-au accidentat unul după altul, acum Mircea Lucescu s-ar putea baza pe Ionuț Radu în barajul cu Turcia pentru Cupa Mondială. Partida se va juca joi seara, la Istanbul, pe terenul celor de la Beșiktaș.

În urmă cu doar două zile, Mircea Lucescu a fost nevoit să îl cheme din vacanță pe Laurențiu Popescu, portarul celor de la Universitatea Craiova, întrucât Ionuț Radu, goalkeeperul de bază, a suferit o accidentare în partida pe care Celta Vigo a pierdut-o dramatic cu Deportivo Alavés în La Liga.

având în vedere că portarul a fost scos pe brațe din meciul din Spania. Totuși, verdictul medicilor iberici a fost unul mult mai bun,

Primele declarații ale lui Ionuț Radu după ce a revenit în România. Ce spune portarul despre duelul cu Turcia și despre accidentarea suferită

Portarul român a vorbit cu jurnaliștii prezenți la aeroportul de la Otopeni. Ionuț Radu a dat de înțeles că problema medicală nu este atât de serioasă precum s-a crezut inițial. Goalkeeperul nu a dat însă un verdict clar dacă poate sau nu evolua în duelul cu Turcia, dar a părut extrem de optimist.

„Sunt cel mai pregătit, ca întotdeauna. (n.r. – Te-ai speriat când te-ai accidentat?) A fost o veste destul de proastă, am simțit cum se duce progresiv, din ce în ce mai rău. Cum ați văzut, nu puteam să merg la finalul meciului. Ziua următoare a fost mai ok și acum aștept să văd rezultatul complet. Fanilor le transmit să aibă mare încredere în noi, pentru că nu-i vom dezamăgi”, a declarat Ionuț Radu chiar de la aeroport.