Sport

Ionuț Radu a comis-o cu Moldova exact ca Tătărușanu cu Franța! Gafă la revenirea după 2 ani la națională

Ionuț Radu a revenit cu ghinion la echipa națională a României. Titularizat în amicalul cu Moldova, portarul a comis o gafă monumentală și și-a dat autogol
Bogdan Ciutacu, Cristian Măciucă
09.10.2025 | 21:56
Ionuț Radu a comis-o cu Moldova exact ca Tătărușanu cu Franța! Gafă la revenirea după 2 ani la națională. FOTO: Fanatik

Ionuț Radu (28 de ani) a comis-o în amicalul România – Moldova. Goalkeeperul legitimat la Celta Vigo și-a marcat un autogol, la o fază în care „tricolorii” au cerut fault în atac.

Ionuț Radu a fost alesul lui Mircea Lucescu pentru meciul de verificare cu vecinii de peste Prut. Goalkeeperul Celtei Vigo a fost titularizat pe Arena Națională, în timp ce Ștefan Târnovanu și Răzvan Sava au rămas pe banca de rezerve. Revenit în poarta primei reprezentative după aproximativ doi ani, Radu a gafat la golul egalizator al moldovenilor.

La scorul de 1-0 pentru „tricolori”, goalkeeperul în vârstă de 28 de ani a așteptat relaxat o centrare a lui Vadim Rață. Mingea părea că va ajunge fără probleme în brațele lui Radu, care și-a băgat-o însă în proprie poartă. „Tricolorii” au cerut fault în atac, după ce Daniel Dumbrăvanu a sărit odată cu portarul României.

Arbitrul maltez Ishmael Barbara, care a oficiat și Rakow – Universitatea Craiova 2-0, nu a considerat neregulamentar duelul dintre Dumbrăvanu și Radu și a validat golul selecționatei din Republica Moldova. – vezi VIDEO

De când nu mai apărase Radu la prima reprezentativă

Moldovenii au egalat în minutul 38, după ce Louis Munteanu deschisese scorul în minutul 12 cu prima sa reușită la echipa națională. Din fericire pentru Ionuț Radu, gafa sa a fost reparată rapid de Ianis Hagi. Fiul „Regelui” a făcut 2-1 în minutul 44 și astfel selecționata lui Mircea Lucescu a intrat în avantaj la pauză.

Pentru Ionuț Radu, amicalul cu Moldova a fost primul meci sub tricolor după o pauză de doi ani. Ultima dată când apărat buturile României a fost pe 28 martie 2023, în România – Belarus 2-1, din preliminariile lui Euro 2024.

Gafa a semănat cu cea a lui Ciprian Tătărușanu de la Euro 2016

Gafa comisă de Ionuț Radu pe Arena Națională a semănat cu cea a lui Ciprian Tătărușanu din meciul de debut de la Euro 2016, pierdut de „tricolori” cu 1-2. Atunci, la scorul de 0-0, fostul portar al naționalei a pierdut la fel de ușor un duel cu Olivier Giroud.

  • 5 selecții are Ionuț Radu la prima reprezentativă a României
  • 3,5 milioane de euro e cota de piață a portarului de la Celta Vigo
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
