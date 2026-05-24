Ionuț Radu a făcut marele anunț în ceea ce privește viitorul său: „E casa mea!”

Ionuț Radu a încheiat sezonul alături de Celta Vigo. Portarul român a anunțat ce urmează pentru el după ce a impresionat în tricoul echipei din La Liga.
Mihai Dragomir
24.05.2026 | 14:32
Ionuț Radu vrea să rămână la Celta Vigo. Foto: hepta.ro.
Ionuț Radu a avut un sezon admirabil în tricoul celor de la Celta Vigo. Românul și echipa lui au încheiat pe locul 6 în La Liga, ceea ce presupune calificarea directă în faza ligii din Europa League în sezonul viitor. Internaționalul de 28 de ani a făcut un anunț important cu privire la viitorul său.

Ionuț Radu vrea să rămână în continuare la Celta Vigo

Ionuț Radu a traversat un sezon foarte bun la Celta Vigo. Elogiat de presa din Spania pentru prestațiile sale și ales cel mai bun jucător al sezonului la Celta Vigo, portarul român a atins obiective mari pentru echipa sa, de la clasarea pe locul 6 în campionat până la participarea în sferturile Europa League. Acum, la final de stagiune, Radu a oferit câteva concluzii și a anunțat că își dorește să continue la formația de pe Estadio Municipal de Balaidos, cu care a semnat în vara anului trecut. „Sunt foarte fericit pentru echipă, pentru oraș, pentru fani, pentru tot ce s-a întâmplat anul acesta.

Sunt foarte recunoscător. Trebuie să ne bucurăm de momentele bune, avem un grup incredibil. Am reușit să depășim perioada negativă pe care am trăit-o. Pentru mine, suntem ca o familie și aceasta este puterea noastră. Așteptăm cu nerăbdare anul viitor să facem și mai mult, pentru că știu că putem face mai bine. E casa mea. Îmi place foarte mult să fiu aici. Rămân. Nu trebuie să mă gândesc la asta, Celta mi-a dat mult și vreau să dau mult înapoi Celtei”, a spus Ionuț Radu, citat de Marca.com.

Ionuț Radu, pe lista de jucători convocați de Gică Hagi pentru meciurile cu Georgia și Țara Galilor

Vineri, 22 mai, Gheorghe Hagi, selecționerul naționalei de seniori a României, a transmis lotul pe care îl va avea la dispoziție pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor. Primul meci va fi în deplasare, pe 2 iunie, după care „tricolorii” vor juca acasă, peste 4 zile. Iată lotul complet:

PORTARI: Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Andrei COUBIȘ (U Cluj, 1/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

MIJLOCAȘI: Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 38/4), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 7/0), Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 12/0), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), David MATEI (Universitatea Craiova, 0/0);

ATACANȚI: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 17/1), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 6/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7).

  • 8.000.000 de euro este cota lui Ionuț Radu în acest moment
  • 50 de meciuri a bifat Ionuț Radu în acest sezon la Celta Vigo
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
