Ionuț Radu a făcut marele anunț în ceea ce privește viitorul său: „E casa mea!”

ADVERTISEMENT

Ionuț Radu a avut un sezon admirabil în tricoul celor de la Celta Vigo. Românul și echipa lui au încheiat pe locul 6 în La Liga, ceea ce presupune calificarea directă în faza ligii din Europa League în sezonul viitor. Internaționalul de 28 de ani a făcut un anunț important cu privire la viitorul său.

Ionuț Radu vrea să rămână în continuare la Celta Vigo

Ionuț Radu a traversat un sezon foarte bun la Celta Vigo. pentru prestațiile sale și ales cel mai bun jucător al sezonului la Celta Vigo, portarul român a atins obiective mari pentru echipa sa, de la clasarea pe locul 6 în campionat până la participarea în . Acum, la final de stagiune, Radu a oferit câteva concluzii și a anunțat că își dorește să continue la formația de pe Estadio Municipal de Balaidos, cu care a semnat în vara anului trecut. „Sunt foarte fericit pentru echipă, pentru oraș, pentru fani, pentru tot ce s-a întâmplat anul acesta.

ADVERTISEMENT

Sunt foarte recunoscător. Trebuie să ne bucurăm de momentele bune, avem un grup incredibil. Am reușit să depășim perioada negativă pe care am trăit-o. Pentru mine, suntem ca o familie și aceasta este puterea noastră. Așteptăm cu nerăbdare anul viitor să facem și mai mult, pentru că știu că putem face mai bine. E casa mea. Îmi place foarte mult să fiu aici. Rămân. Nu trebuie să mă gândesc la asta, Celta mi-a dat mult și vreau să dau mult înapoi Celtei”, a spus Ionuț Radu, citat de

Andrei RADU, MVP ​⁠​⁠@estrellagalicia of the YEAR 🏆

Ionuț Radu, pe lista de jucători convocați de Gică Hagi pentru meciurile cu Georgia și Țara Galilor

Vineri, 22 mai, . Primul meci va fi în deplasare, pe 2 iunie, după care „tricolorii” vor juca acasă, peste 4 zile. Iată lotul complet:

ADVERTISEMENT

PORTARI: Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Andrei COUBIȘ (U Cluj, 1/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

ADVERTISEMENT

MIJLOCAȘI: Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 38/4), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 7/0), Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 12/0), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), David MATEI (Universitatea Craiova, 0/0);

ADVERTISEMENT

ATACANȚI: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 17/1), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 6/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7).