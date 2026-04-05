Ionuț Radu a încasat gol la colțul scurt, dar Celta Vigo a câștigat „thriller”-ul cu Valencia! Nota primită de român. Video

Meci nebun pe Mestalla, între Valencia și Celta Vigo! Ionuț Radu a încasat un gol la colțul scurt, însă echipa sa a câștigat în cele din urmă. Vezi ce notă a primit portarul român.
Dragos Petrescu
05.04.2026 | 19:39
Ionut Radu a incasat gol la coltul scurt dar Celta Vigo a castigat thrillerul cu Valencia Nota primita de roman Video
Ionuț Radu, notat cu 6 de SofaScore după Valencia - Celta Vigo 2-3 // FOTO: colaj Fanatik
Cu Ionuț Radu integralist, Celta Vigo s-a impus pe terenul celor de la Valencia, scor 3-2, într-un duel al rundei cu numărul #30 din LaLiga. În minutul 12 al întâlnirii, „liliecii” au deschis scorul prin argentinianul Guido Rodriguez, care l-a învins pe goalkeeper-ul român cu un șut la colțul scurt de la aproximativ 15 metri. Ulterior însă, oaspeții au întors rezultatul de pe tabelă și au plecat victorioși de pe Mestalla. Emoțiile au fost prezente totuși până la final, întrucât gazdele au marcat în prelungiri și au forțat egalarea. Radu a primit nota 6 din partea SofaScore, al doilea cel mai mic calificativ din tabăra „celeștilor”. Media echipei a fost de 6.7.

Ionuț Radu a primit nota 6 din partea Sofascore după ce a încasat două goluri pe Mestalla, în Valencia – Celta Vigo 2-3

Primul moment al meciului în care Ionuț Radu s-a făcut remarcat a venit în minutul 11, atunci când a reușit o intervenție excelentă la execuția din lovitură liberă a lui Andre Almeida. Portarul român a respins mingea în corner, însă din lovitură de colț rezultată a venit primul gol al gazdelor. Fundașii lui Celta nu au izbutit să îndepărteze pericolul, iar balonul a ajuns în posesia lui Guido Rodriguez, care l-a învins pe Radu cu un șut la colțul scurt de la o distanță de aproximativ 15 metri. Internaționalul român a văzut târziu mingea și nu a mai putut interveni.

În actul secund, Radu a șomat în cea mai mare parte a timpului, cei de la Valencia nemaicontând aproape deloc în atac pâna în finalul meciului. În schimb, jocul s-a mutat la poarta adversă, iar elevii lui Claudio Giraldez au reușit să marcheze de trei ori. Autorii golurilor au fost Ilaix Moriba (56′), respectiv nou-intrații Fernando Lopez (60′) și Williot Swedberg (81′). Jocul s-a aprins din nou în prelungiri, atunci când gazdele au redus din diferență prin același Guido Rodriguez, care a profitat de pasivitatea fundașilor lui Celta și a marcat în poarta lui Radu cu un șut la firul ierbii. Valencia a forțat și marcarea celui de-al treilea gol, dar oaspeții au scăpat cu fața curată.

Celta Vigo rămâne pe loc european în Spania

În urma acestui rezultat, echipa lui Ionuț Radu a acumulat 44 de puncte și își consolidează poziția a 6-a în clasament, un loc care asigură prezența în UEFA Conference League în stagiunea următoare. De cealaltă parte, Valencia a rămas la borna cu numărul 35, iar în momentul de față, „liliecii” ocupă doar locul 13 în LaLiga.

Pentru Celta Vigo urmează duelul cu nemții de la Freiburg, în manșa tur a sferturilor de finală din Europa League. Partida va avea loc joi, 9 aprilie, de la ora 22:00, și se va disputa pe Europa-Park Stadion. Echipa care va trece mai departe din această „dublă” va întâlni în penultimul act al competiției câștigătoarea dintre Braga și Real Betis.

Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
Parteneri
Ilie Dumitrescu, reacție nervoasă în studioul Digi Sport: 'Să vină el și să...
iamsport.ro
Ilie Dumitrescu, reacție nervoasă în studioul Digi Sport: 'Să vină el și să vă facă emisiunile și întrebările!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!