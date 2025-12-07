Ionuţ Radu a închis poarta pe Bernabeu în Real Marid – Celta Vigo 0-2! Ce notă a primit portarul român

ADVERTISEMENT

Ionuț Radu a fost titular în confruntarea dintre Real Madrid și Celta Vigo din etapa a 15-a din La Liga. Ce notă a primit portarul echipei naționale a României pentru prestația de pe „Bernabeu”.

Nota primită de Ionuț Radu după Real Madrid – Celta Vigo 0-2

Mircea Lucescu are motive de bucurie după ce Ionuț Radu a făcut un meci mare împotriva celor de la Real Madrid. Portarul naționalei României a rezistat eroic în fața vedetelor de sute de milioane ale madrilenilor și a fost notat cum se cuvine pentru intervențiile sale.

Dacă etapa trecută , acum, Ionuț Radu a fost la înălțime. Jucătorul de 28 de ani a fost cel mai bun de pe teren și a fost notat cu 8,3 conform și cu 8,7 de către

Ce a făcut Ionuț Radu contra lui Real Madrid. „A devenit Lev Yashin”

Ionuț Radu și-a arătat calitățile încă din primul sfert de oră, când a avut o paradă bună la șutul lui Arda Guler în colțul din dreapta jos. Același Arda Guler l-a pus din nou la încercare pe portarul român în minutul 34, însă acesta a respins de data aceasta din colțul din stânga jos.

În prelungirile primei reprize, brazilianul Vinicius a încercat să deschidă scorul, dar Ionuț Radu a avut o nouă paradă importantă și a respins șutul de pe mijlocul porții. Nici în repriza secundă nu s-a lăsat mai prejos. Ionuț Radu s-a opus, pe rând, încercărilor de a marca ale lui Federico Valverde (min. 47), Arda Guler (min. 51), și chiar ale lui Kylian Mbappe (min. 77).

Intervențiile portarului român i-a scos din minți pe internauți. „A distrus titlul din Serie A al echipei Inter acum câțiva ani și a devenit Lev Yashin împotriva echipei Real Madrid acum. Niciodată nu am urât atât de mult un personaj secundar”, a fost una dintre reacțiile de pe

Marea problemă pe care Ionuț Radu a avut-o la scurt timp după ce a semnat cu Celta Vigo

Ionuț Radu a bifat până acum multe echipe din străinătate, jucând în campionate precum Premier League, Serie A, Ligue 1 și, acum, în La Liga. Odată cu transferul din vara acestui an la Celta Vigo,

Mai exact, el a mărturisit recent că i-a fost greu să se acomodeze: „La început a fost puțin dificil pentru că nu găseam o locuință. Acum, totul este în regulă, chiar mai bine decât mă așteptam!”, a spus internaționalul român într-un interviu oferit