Patru ani de suferință pentru Ionuț Radu! Portarul român, dezvăluiri emoționante: „Am dezamăgit mii de oameni”

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Ionuț Radu (29 de ani) a făcut dezvăluiri despre cea mai dificilă perioadă a carierei sale. Într-un interviu acordat italienilor de la , portarul român a vorbit despre greșeala care i-a distrus visul de a deveni titular la Inter, anii în care a fost plimbat de la o echipă la alta și momentul în care nimeni nu mai credea în el. Ajuns între timp om de bază la Celta Vigo, Radu a explicat cum a reușit să-și relanseze cariera.

Ionuț Radu, mărturisiri despre perioada de coșmar de la Inter: „Eram uitat de lume. Am suferit, dar am crescut”

Ionuț Radu traversează o perioadă excelentă la Celta Vigo, însă drumul până aici a fost unul extrem de complicat. Portarul român a trecut prin momente dificile după greșeala comisă în aprilie 2022, în partida Bologna – Inter, scor 2-1. Eroarea sa a contribuit la pierderea unui meci extrem de important în lupta pentru titlul din Serie A, câștigat în cele din urmă de AC Milan.

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Patru ani mai târziu, Radu privește altfel perioada petrecută la Milano. Într-un interviu acordat presei din Italia, portarul român a povestit că unul dintre cele mai emoționante momente ale carierei sale a venit în decembrie 2025, când Celta Vigo a învins-o pe Real Madrid cu 2-0, pe Santiago Bernabéu. La finalul partidei, românul și-a amintit de toate dificultățile prin care trecuse.

„Era decembrie 2025. Cu doar un an înainte eram în afara lotului la Inter, uitat de lume. Când m-am întors în vestiar, m-am gândit la tot ce trăisem în ultimii ani, din 2022 până la transferul la Celta. Am suferit, dar am crescut. Visam să devin succesorul lui Handanović. Am muncit pentru asta, dar nu am reușit. Nu este însă sfârșitul lumii. Când mă gândesc la acea perioadă, mă văd ca pe un copil. Munceam foarte mult, dar eram superficial în privința micilor detalii. Și apoi a venit acea greșeală. Una grea, dar din care am învățat.

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M-a schimbat complet. Știu că am dezamăgit mii de oameni, dar am crescut datorită acelei experiențe. Greșeala unui portar este cea mai gravă: dacă el greșește, echipa primește gol. Trebuie să înveți să trăiești cu asta și să găsești echilibrul potrivit. Aveam nevoie să joc și eram pregătit să fac orice pentru a avea continuitate. Cu siguranță, toate acele împrumuturi nu mi-au făcut bine. La Venezia mi-au oferit o șansă când nimeni nu mai credea în mine. Și s-a dovedit decisivă”, a povestit portarul român.

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Ionuț Radu, părere sinceră despre Inter și Cristi Chivu

A fost convocat la echipa națională a României de către Gică Hagi (61 ani), însă Ionuț Radu (29 ani) . Portarul a venit cu o din partea tehnicianului. Ulterior, a dat un interviu de senzație pentru presa italiană, unde a discutat despre mai multe subiecte.

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Unul dintre acestea are legătură cu perioada grea prin care a trecut după plecarea din Italia. Nu mai locuiește în Milano și acum joacă pentru Celta Vigo, fiind titular atât în La Liga, cât și în Europa League pentru al doilea sezon consecutiv. Tânărul a explicat că este la curent cu toate meciurile fostei sale echipe.

Cu această ocazie, le-a cerut scuze fanilor pe care i-a dezamăgit, recunoscând că obișnuia să iasă foarte des în oraș. Privește relaxat trecutul, fiind conștient că joacă mult mai bine acum. Mai mult decât atât, a comentat deciziile lui Cristi Chivu, care în unele partide l-a folosit pe Ivan Provedel în locul lui Josep Martinez.

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„Încă urmăresc Inter cu atenție. Știu ce înseamnă să aperi acea poartă și câtă presiune simți. Clubul l-a ales pe Pepo? Atunci este nevoie de răbdare, de înțelegere pentru greșelile sale și, mai ales, trebuie să ne amintim de toate momentele în care a făcut parade importante. Credeți-mă, este un portar de top și o va demonstra. Îl înțeleg pe Cristian. Fotbalul evoluează, nu mai este suficient să ai 11 jucători puternici și este normal să existe rotații. Istoric vorbind, însă, există un singur portar titular, iar rezerva joacă rareori. Pentru a avea continuitate, trebuie să fii pe teren”, a spus Ionuț Radu, pentru .

Cum se înțelege Ionuț Radu cu Cristi Chivu

Cunoscutul portar român nu a avut ocazia să lucreze la prima echipă împreună cu Cristi Chivu. În schimb, cei doi păstrează legătura, Ionuț Radu având numai cuvinte de laudă pentru antrenorul lui Inter Milano. „Relația mea cu Chivu? Păi, vorbim des, deși nu am avut ocazia să fiu antrenat de el la prima echipă. Când l-am văzut prima dată la Interello, m-am prezentat și am petrecut ceva timp împreună: pentru oricine s-a născut în România, Cristian este un adevărat idol. Are multă determinare și este un om minunat, un plus pentru grup. Cu el, Inter este pe mâini bune”, a completat goalkepeer-ul, mai arată sursa menționată mai devreme.

În altă ordine de idei, tânărul de 29 ani a strâns 16 apariții în acest sezon din La Liga. A primit 16 goluri, însă în 6 meciuri nu a fost învins. Pe de altă parte, Cristi Chivu se bucură de o carieră de succes ca tehnician după ce a preluat-o pe Inter în vara lui 2025. De curând, a prelungit contractul până în anul 2028.

Anterior, a fost antrenor la Parma. În plus, este unul dintre cei mai buni jucători profesioniști de fotbal. Așadar, nu este deloc de mirare că Ionuț Radu îl apreciază enorm. Portarul este impresionat de rezultatele acestuia. În schimb, a precizat că în momentul de față a învățat din lecțiile trecutului, punctând că a fost superficial în privința micilor detalii.