ADVERTISEMENT

Ionuț Radu (29 de ani) a avut o evoluție catastrofală în România – Bosnia 2-4. Portarul celor de la Celta Vigo nu a fost inspirat la prima reușită a oaspeților, iar apoi a comis o gafă imensă la al treilea gol. La finalul meciului, acesta a refuzat să acorde declarații, deși a fost solicitat de reporterii prezenți la stadion.

Decizia lui Ionuț Radu după meciul dezastruos cu Bosnia

Eșecul suferit contra Bosniei pe Arena Națională a fost poate cel mai slab meci al lui Ionuț Radu la prima reprezentativă. Portarul de 29 de ani a ieșit greșit pe centrare la primul gol, înscris de Gigovic, iar în minutul 40 a comis o gafă uriașă. Goalkeeperul celor de la Celta Vigo a scăpat balonul în față după un șut trimis de Alajbegovic, iar Tabakovic a profitat și a făcut 3-1.

ADVERTISEMENT

După finalul meciului, reporterii prezenți la stadion au dorit ca să fie prezent la interviuri, însă portarul a refuzat, conform , iar în locul său s-a prezentat fundașul Andrei Burcă. „Tricolorii” vor mai disputa două meciuri în cadrul acestei acțiuni, în deplasare cu Polonia și pe teren propriu împotriva Suediei.

Otto Hindrich, titular cu Polonia? Ce a declarat Gică Hagi după 2-4 cu Bosnia

E foarte probabil ca să își piardă locul de titular după dezastrul cu Bosnia. După finalul meciului, Gică Hagi și-a exprimat regretul cu privire la titularizarea portarului de la Celta Vigo, afirmând că trebuia să îl folosească pe Otto Hindrich. „Îmi pare rău că nu l-am băgat pe Hindrich! Merita!”, a declarat selecționerul.

ADVERTISEMENT

Fostul portar al lui CFR Cluj a avut evoluții impresionante la Legia Varșovia în startul acestui sezon și ar putea fi titular contra Poloniei. Din lotul pentru această acțiune mai face parte și Valentin Cojocaru, care evoluează tot în Polonia, la Pogon Szczecin. Ștefan Târnovanu (FCSB) și Laurențiu Popescu (Universitatea Craiova) s-au aflat pe lista preliminară a lui Gică Hagi, însă nu au fost incluși în lotul final pentru cele 4 meciuri din Liga Națiunilor.