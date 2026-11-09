Ionuț Radu apără poarta Celtei, dar nu și pe a României! De ce Daniel Șendre nu crede în explicația oferită de FRF

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Povestea lui Ionuț Radu la echipa națională începe să capete conturul unei situații delicate, care depășește cu mult .

La începutul campaniei din Liga Națiunilor, Ionuț Radu a venit la lot cu o problemă la umăr. A ținut să joace, în ciuda disconfortului, iar Gică Hagi i-a acordat încredere. Era portarul care se impusese în Spania și care părea să ofere României o soluție solidă pentru un post crucial.

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Ionuț Radu apără poarta Celtei, dar nu și pe a României. Hagi trebuie să explice această contradicție

Ionuț a fost titularul lui Hagi împotriva Suediei și Bosniei-Herțegovina. Numai că lucrurile nu au mers conform așteptărilor, dimpotrivă, a părut mai degrabă nesigur la Stockholm și a greșit evident la unul dintre golurile bosniacilor. A urmat o decizie importantă a selecționerului. Hagi l-a trecut pe Radu pe banca de rezerve și i-a oferit șansa lui Otto Hindrich, titular în următoarele două meciuri. Însă a fost mai mult decât atât!

, deși deținătorul de drepturi a insistat să apară. Fotbaliștii sunt obligați să se supună solicitărilor deținătorilor de drepturi TV, altfel Federația riscă sancțiuni financiare drastice. Tot după acest meci, Hagi a recunoscut public că regretă faptul că nu l-a titularizat pe Hindrich, considerând că băiatul ar fi meritat să joace. Selecționerul i-a prezentat scuze chiar.

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O declarație care, din perspectiva portarului de la Celta Vigo, putea fi interpretată ca o retragere a încrederii. Nu știu dacă Radu a perceput-o astfel și nici dacă între el și selecționer a existat ulterior o discuție pentru clarificarea situației, însă știu sigur ce s-a întâmplat mai departe.

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De la disponibilitate totală la repaus medical

25 octombrie 2026. Ionuț Radu se află pe lista preliminară a stranierilor convocați de Gică Hagi pentru partidele cu Polonia și Bosnia, programate pe 14 și 17 noiembrie. Asta înseamnă că Hagi l-a avut în vedere, deci nu pare să-l fi exclus din proprie inițativă, indiferent cât de supărat a fost pe el după meciurile cu Suedia și Bosnia.

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1 noiembrie 2026. Celta Vigo transmite Federației un raport medical privind o afecțiune cronică la umărul drept al portarului.

6 noiembrie 2026. FRF anunță oficial că Radu nu va participa la acțiunea echipei naționale, întrucât trebuie să urmeze un tratament și o perioadă strictă de repaus. Comunicatul preciza că jucătorul confirmase situația medicală și își exprimase dorința de a urma tratamentul. Asta înseamnă că al nostru fusese sunat de partea română.

Atât că Radu a continuat să joace pentru echipa de club.

Pe 5 noiembrie a fost titular pentru Celta în Europa League, împotriva lui Union Saint-Gilloise, iar duminică, 8 noiembrie, la două zile după anunțul FRF, românul a apărut din nou în primul unsprezece al echipei spaniole, cu Levante. Așadar, avem un fotbalist suficient de apt pentru a apăra poarta clubului, dar indisponibil pentru echipa națională câteva zile mai târziu.

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Cele două situații nu sunt obligatoriu incompatibile, să ne înțelegem! O afecțiune cronică poate permite participarea la competiții și poate necesita ulterior o perioadă de recuperare. Nu avem nici un motiv să contestăm diagnosticul medicilor spanioli, dar avem toate motivele să cerem explicații despre modul în care a fost gestionată această situație de partea română și exact asta facem.

S-a schimbat ceva în relația dintre Radu și Hagi?

În urmă cu câteva săptămâni, Ionuț Radu era dispus să joace pentru România în ciuda problemelor la umăr. Vorbim despre portarul care a ținut neapărat să apere poarta naționalei lui Mircea Lucescu în barajul cu Turcia. Astăzi, același fotbalist preferă să folosească pauza internațională pentru recuperare, după ce continuă să evolueze pentru Celta Vigo.

Între aceste două momente s-au produs evenimentele menționate mai devreme: greșelile portarului, pierderea postului de titular și declarația publică a selecționerului în favoarea lui Hindrich. Poate că nici unul nu are legătură cu actuala absență, dar e totuși legitim să ne punem niște întrebări: Există o problemă de comunicare? S-a simțit Radu nedreptățit după declarațiile lui Hagi? Mai are portarul sentimentul că beneficiază de încrederea selecționerului? S-au răcit relațiile sau avem pur și simplu o decizie medicală luată de comun acord, fără nici o altă implicație?

Sunt întrebări, repet, nu acuzații! Și totodată ocazia perfectă ca răspunsurile să vină de la cei direct implicați!

Hagi are obligația să explice astăzi în conferința de presă dacă a discutat personal cu Ionuț Radu înainte de această acțiune, dacă a încercat să îl convingă să vină la lot și dacă decizia de a rămâne în Spania a fost acceptată fără rezerve de staff-ul naționalei.

La fel de important este să aflăm dacă medicul naționalei a solicitat o examinare proprie sau dacă FRF a considerat suficiente documentele transmise de Celta. FRF trebuie să explice procedura și responsabilitatea deciziei. Pentru că există și o altă dimensiune în tot acest episod, de aceea și scriu despre el.

O PROBLEMĂ DE LEADERSHIP

Un selecționer nu gestionează doar forma sportivă a jucătorilor, ci și relațiile cu aceștia, mai ales atunci când vorbim despre fotbaliști importanți, care trec prin momente dificile și care își pot pierde încrederea după greșeli sau după decizii tehnice nefavorabile. Hagi avea tot dreptul să îl scoată pe Radu din poartă și să-i titularizeze pe alții, sigur că da, însă e important dacă după această decizie a păstrat un dialog deschis cu portarul de la Celta Vigo. Spun practic că una e să pierzi un titular din motive sportive și cu totul altceva să pierzi un jucător din cauza unei relații deteriorate. Și mai spun că Echipa Națională nu are voie să fie trecută la “și altele” de un tricolor! În nici o circumstanță!

Naționala României nu își permite să funcționeze în ambiguitate. Nu cred că explicația medicală oferită de FRF este suficientă pentru a închide subiectul. Hagi, FRF și chiar Ionuț Radu trebuie să elimine suspiciunea că între Echipa Națională și unul dintre cei mai valoroși portari români nu s-a produs o ruptură pe care nimeni nu vrea să o recunoască.