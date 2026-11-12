Ionuţ Radu, ca Mirel Rădoi! Cum s-a retras de la echipa naţională fostul fundaş al Stelei

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Ionuţ Radu a acuzat o problemă medicală şi a luat decizia de a nu onora convocarea pentru meciurile cu Polonia şi Bosnia-Herţegovina. A izbucnit un adevărat scandal prin care s-a pus problema ca portarul în vârstă de 29 de ani să renunţe la prima reprezentativă, la fel ca Mirel Rădoi, care a luat furibund decizia, la aceeaşi vârstă.

Ionuţ Radu, scandal după ce a refuzat convocarea la naţionala României! Gică Hagi l-a taxat, indirect, pe portar

Portarul celor de la Celta Vigo a invocat o problemă mai veche la umăr de care vrea să se ocupe în această perioadă de pauză. Celta Vigo a trimis raportul medical către FRF, dar fitilul a fost aprins de faptul că la două zile după ce a anunţat că nu poate onora convocarea, Ionuţ Radu a fost integralist în meciul cu Levante, scor 0-0. În urma acestui fapt, portarul şi-a atras o mulţime de critici.

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Nici . Selecţionerul a spus că decizia a fost luată de Ionuţ Radu, iar la echipa naţională e nevoie de jucători care simt 100%, nu cei care au îndoieli: „Comunicarea a fost destul de clară, v-am spus lucrurile. El (n.r. Ionuț Radu) a luat decizia asta, vorbiți cu el. Așa și cu Nicușor. Mihăilă este accidentat, puteți să vorbiți cu ei. Federația cred că a comunicat destul, apoi decizia e a lor. Noi știm despre problema fiecăruia, am comentat-o, am dat mesajul, dar nu a fost decizia noastră. La echipa națională nu au contract jucătorii, e total diferit. Aici vii dacă simți, vii dacă vrei, nu există 99%, există 100%”, a spus Hagi.

După această controversă, multe voci susţin că Ionuţ Radu ar vrea să renunţe la prima reprezentativă, deşi este cel mai valoros portar român şi unul dintre cei mai în formă din top 5 campionate al Europei.

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Mirel Rădoi s-a retras fulgerător de la echipa naţională: „Decizia am luat-o la vestiar”

Situaţia lui Ionuţ Radu este asemănătoare, într-o anumită măsură, cu cea a lui Mirel Rădoi. Actualul antrenor s-a retras fulgerător de la echipa naţională, la 29 de ani, aceeaşi vârstă pe care o are acum portarul Celtei Vigo. În urma unui conflict pe care l-a avut cu Ionuţ Lupescu, oficial FRF la acea vreme, Mirel Rădoi a anunţat că nu va mai onora convocările echipei naţionale. Fostul fundaş al echipei naţionale şi-a anunţat retragerea în direct la televizor, în anul 2010:

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„Nu mă retrag din cauza lui Răzvan! Decizia am luat-o în vestiar, la Paris! Încă nu am discutat cu Răzvan, dar o să afle acum. Lupescu a spus că sunt în scădere? În scădere de înălţime, de greutate? El să nu uite că a fost dat afară de la Al Hilal după cîteva luni! Poate e el selecţioner şi eu nu ştiu. De ce nu mi-a spus nimic în faţă Lupescu? De ce a trebuit să aflu din presă că am scăzut? Sunt nişte oameni care în faţă te laudă şi pe la spate vorbesc numai lucruri nelalocul lor”, a tunat Mirel Rădoi la Dolce Sport.

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A pus tunurile pe oamenii lui Mircea Sandu: „Aveau 500 de euro diunră pe zi. De ce? Ca să joace table?”

Peste ani, Mirel Rădoi a dat cărţile pe faţă privind retragerea de la naţionala României. După ce a venit administraţia Burleanu, în 2014, fostul jucător al „tricolorilor” a pus tunurile pe oamenii lui Mircea Sandu, care au încasat prima întreagă pentru calificarea la Euro 2008, 120.000 de euro:

„Nu poți să vii cu prime de calificare pentru Euro 2008, în care Neșu a jucat două meciuri și a luat 15.000 de euro și sunt oameni în FRF pe care nici nu îi vedeam în deplasări și au luat prima întreagă de 120.000 de euro. Pentru mine, Chivu, Contra, Raț, Marica, Lobonț, care câștigam bani mulți, nu ne uitam la banii ăia. Dar erau jucători care evoluau în România și nu câștigau atât. Eu am încercat să vorbesc.

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Cu timpul, și Chivu va spune aceste lucruri, chiar dacă acum nu le spune, pentru că este un tip mai galant. Nici el nu a plecat doar din punct de vedere fotbalistic. Nu erau lucruri în regulă acolo. Hai să ne uităm la primele și diurnele pe care le aveau. Ei aveau 500 de euro diurnă pe zi. De ce? Ca să joace table? Vedeam jucători cărora chiar le păsa cât era diurna. Pentru noi, care jucam afară, nu era nicio problemă, dar pentru ei contau acei bani”, a spus Rădoi în 2014.

Ionuţ Radu, mesaj după iureşul creat: „Nu am refuzat echipa naţională”

După scandalul iscat de decizia lui Ionuţ Radu, portarul celor de la Celta Vigo în care explică motivele pentru care nu a venit la echipa naţională şi respinge faptul că s-ar gândi la retragerea de la prima reprezentativă:

„Am ales să nu reacționez imediat, din respect pentru echipa națională, pentru Federație, pentru colegii mei și pentru oamenii care iubesc cu adevărat fotbalul românesc. Consider însă că s-a ajuns într-un punct în care tăcerea poate fi interpretată greșit, iar anumite lucruri trebuie spuse foarte clar. Nu am refuzat echipa națională. Nu am întors spatele României. Și nu am tratat niciodată tricoul echipei naționale ca pe o obligație lipsită de importanță. Dimpotrivă.

Am 29 de ani și 11 selecții la prima reprezentativă. Fiecare convocare a reprezentat pentru mine o onoare și o responsabilitate. Nu am avut niciodată nevoie să demonstrez prin declarații publice ceea ce simt atunci când reprezint România. Realitatea situației medicale este simplă, chiar dacă în spațiul public a fost transformată într-o controversă.

De mai multe luni mă confrunt cu o problemă la umărul drept, pentru care am fost nevoit să continui să joc apelând la soluții temporare împotriva durerii, în condițiile unui calendar competițional foarte solicitant. În această perioadă nu am putut urma un program normal de antrenament, iar problema nu poate fi rezolvată la nesfârșit prin simpla gestionare a durerii. Este nevoie de o perioadă de timp pentru a urma un tratament specific și pentru a respecta repausul recomandat de specialiști”, a scris Ionuţ Radu.