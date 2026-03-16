Ionuț Radu, cel mai bun de pe teren! Portarul român a fost un zid în fața lui Betis și și-a salvat echipa la ultima fază. Ce notă a primit

Celta Vigo a terminat la egalitate la Sevilla, 1-1 cu Real Betis, într-un duel al rundei cu numărul #28 din . Echipa lui Ionuț Radu se poate considera norocoasă cu acest rezultat, deoarece gazdele au avut câteva ocazii imense de a marca golul victoriei. Internaționalul român a fost într-o formă de zile mari, reușind câteva parade impresionante, cea mai importantă dintre ele venind chiar în finalul meciului.

Ionuț Radu, prestație de zile mari în Betis – Celta Vigo 1-1. Românul și-a salvat echipa la ultima fază

Celta a început excelent duelul de pe Estadio de La Cartuja. După doar patru minute de la fluierul de start al centralului Jose Maria Sanchez, trupa lui Claudio Giraldez a deblocat tabela, prin Ferran Jutgla, care l-a învins pe goalkeeper-ul lui Betis cu un șut din afara careului. Elevii lui Pellegrini au replicat în debutul actului secund, mai exact în minutul 49, prin Hector Bellerin. Fostul fotbalist de la Arsenal și Barcelona a fost lansat excelent în careul oaspeților și a reușit să-l învingă pe Radu.

Până la finalul meciului, „celeștii” nu prea au mai contat în atac, dar același lucru nu se poate spune și despre cei de la Betis, care tocmai în ultimele minute ale partidei au năvălit la poarta românului. Mai întâi, Antony l-a testat pe Radu cu un șut periculos din afara careului, însă portarul nostru a reușit să blocheze. Cea mai mare șansă de gol i-a aparținut însă lui Cedric Bakambu, chiar la ultima fază a întâlnirii. În urma unei faze fixe, atacantul congolez a reluat cu capul din câțiva metri, dar Radu a fost din nou la post, respingând miraculos și, totodată, salvând un punct important pentru echipa sa. SofaScore i-a acordat românului nota 7.9, cea mai mare de pe teren.

Ionuț Radu și Celta Vigo sunt pe loc de cupa europeană în Spania. Urmează returul cu Lyon

În urma rezultatului înregistrat duminică seară în Andaluzia, Celta Vigo a acumulat 41 de puncte în campionat, iar în acest moment, echipa lui Ionuț Radu se află pe locul 6 în clasament, o poziție care duce în UEFA Conference League. De cealaltă parte, Betis a ajuns la borna cu numărul 44 și rămâne pe 5 în Spania, un loc care asigura prezența în următoarea ediție de Europa League.

Pentru internaționalul român urmează returul cu Olympique Lyon, din optimile de finală ale Europa League. Partida va avea loc în Hexagon joi, 19 martie, de la ora 19:45. În manșa tur, disputată în Spania, Celta și Lyon au încheiat la egalitate, scor 1-1. Ionuț Radu a fost titular în cadrul trupei lui Claudio Giraldez, însă nu a putut evita .