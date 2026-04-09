Ionuț Radu, cel mai bun jucător al lui Celta Vigo în dezastrul de la Freiburg! Ce notă a primit portarul român

Ionuț Radu a avut o prestație apreciată în duelul Freiburg - Celta Vigo, însă partida a fost una teribilă pentru spanioli, care au cedat clar, 0-3.
Bogdan Mariș
10.04.2026 | 00:50
Ionut Radu cel mai bun jucator al lui Celta Vigo in dezastrul de la Freiburg Ce nota a primit portarul roman
Ionuț Radu (28 de ani) a avut o prestație apreciată în partida Freiburg - Celta Vigo, deși a încasat 3 goluri. FOTO: Hepta
Ionuț Radu (28 de ani) a fost titularizat de antrenorul Claudio Giraldez pentru partida pe care Celta Vigo a disputat-o pe terenul lui Freiburg în prima manșă a sferturilor din Europa League, pierdută cu 0-3. Goalkeeper-ul român a avut mai multe intervenții, iar prestația sa a fost una apreciată, însă coechipierii săi au avut o evoluție dezastruoasă, iar echipa va avea nevoie de un miracol pentru a întoarce rezultatul pe propria arenă.

Gazdele au dominat autoritar jocul de la un capăt la celălalt și au obținut un succes meritat după reușitele semnate de Vincenzo Grifo, Jan-Niklas Beste și Matthias Ginter. Celta nu a avut nici măcar un șut pe poartă, singura ocazie clară sosind în minutul 85, când Fer Lopez a trimis pe lângă după o centrare a lui Oscar Mingueza. Chiar dacă a încasat 3 goluri, prestația lui Ionuț Radu a fost văzută într-o lumină pozitivă.

Jurnaliștii de la Mundo Deportivo l-au numit pe portarul român, care a avut 4 intervenții, drept „Cel mai bun jucător al lui Celta” în această partidă, iar site-ul SofaScore l-a notat cu 7.3, cea mai mare notă acordată unui jucător de câmp de la Celta (mijlocașilor Hugo Sotelo și Ilaix Moriba) fiind 6.8. Media celor de la Celta din acest punct de vedere a fost una dezastruoasă, 6.44.

Ce urmează pentru Celta Vigo și Ionuț Radu

Ionuț Radu și coechipierii săi trebuie să treacă rapid peste eșecul suferit în Germania, deoarece Celta își continuă lupta pentru un loc de Champions League în campionatul Spaniei. Duminică, de la ora 19:30, echipa antrenată de Claudio Giraldez va primi vizita „lanternei roșii” din La Liga, Real Oviedo, așadar un succes este obligatoriu.

Celta ocupă momentan poziția a 6-a, însă este la doar un punct în urma celor de la Betis, care sunt pe locul 5. Cel mai probabil, această poziție va duce în următorul sezon de UEFA Champions League. După meciul cu Oviedo, Celta va evolua pe teren propriu în returul contra lui Freiburg, joi, 16 aprilie, de la ora 19:45, iar apoi, pe 22 aprilie, se va deplasa pe Camp Nou pentru partida cu Barcelona. În turul campionatului, Ionuț Radu a încasat 4 goluri din partea catalanilor.

