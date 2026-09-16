Ionuț Radu, cel mai bun jucător de la Celta în eșecul cu Omonia! Lăudat de presa din Spania: „Salvator!”

Ionuț Radu (29 de ani) a avut o evoluție pozitivă, cu mai multe intervenții importante, în meciul pe care Celta Vigo l-a disputat pe terenul celor de la Omonia Nicosia în Europa League, însă a fost surprins în minutul 88, când fundașul stânga Balkovec a înscris unicul gol al meciului cu un șut foarte bun de la distanță. Ibericii au analizat prestația portarului român.
Cele mai mari oportunități ale celor de la Omonia în prima repriză a meciului cu Celta au sosit din execuții de la distanță, însă Ionuț Radu a fost la post de fiecare dată și a reușit să îi blocheze pe jucătorii gazdelor. Singurul șut pe poartă al ciprioților din partea secundă avea să fie însă golul decisiv al meciului. Jure Balkovec a trimis un șut excelent de la distanță, la care Ionuț Radu nu a mai reușit să intervină, iar Omonia s-a impus cu 1-0.
Publicațiile din Spania au subliniat prestația bună a lui Ionuț Radu și au scos în evidență intervențiile pe care acesta le-a avut în prima repriză. Ibericii nu au considerat că goalkeeper-ul celor de la Celta a fost vinovat la golul primit. „Balkovec – poziționat mult în lateral, pe flancul stâng – a expediat un șut spectaculos care s-a dus direct în vinclu, lăsându-l pe Radu fără nicio șansă de această dată”, au transmis cei de la Marca.
„Însă tocmai atunci, când Celta juca cel mai bine, Jure Balkovec a marcat din afara careului. De data aceasta, Radu nu a putut face nimic”, a notat Mundo Deportivo. „Balkovec a stricat debutul european al echipei Celta – formație care rămâne fără victorie și a avut o prestație modestă până la intrarea lui Borja Iglesias, survenită chiar în momentul în care au primit gol. Radu, salvatorul echipei, nu a reușit să pareze ultima execuție”, a fost verdictul celor de la AS.
Site-ul SofaScore i-a acordat lui Ionuț Radu nota 7.4, cea mai mare din echipa Celtei. Evident, omul meciului a fost marcatorul Balkovec, cu nota 8.5. Florin Tănase și-a făcut apariția pe gazon în meciul din Europa League, însă nu a jucat nici măcar un minut, fiind introdus extrem de târziu de antrenorul Henning Berg.