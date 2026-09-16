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Ionuț Radu, cel mai bun jucător de la Celta în eșecul cu Omonia! Lăudat de presa din Spania: „Salvator!”

Celta a debutat în Europa League cu un eșec contra celor de la Omonia, însă Ionuț Radu a avut o prestație bună, care a fost apreciată și de presa din Spania.
Bogdan Mariș
16.09.2026 | 22:56
Ionut Radu cel mai bun jucator de la Celta in esecul cu Omonia Laudat de presa din Spania Salvator
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Ionuț Radu (29 de ani) a fost lăudat în Spania pentru prestația din meciul Omonia - Celta Vigo 1-0. FOTO: Hepta
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Ionuț Radu (29 de ani) a avut o evoluție pozitivă, cu mai multe intervenții importante, în meciul pe care Celta Vigo l-a disputat pe terenul celor de la Omonia Nicosia în Europa League, însă a fost surprins în minutul 88, când fundașul stânga Balkovec a înscris unicul gol al meciului cu un șut foarte bun de la distanță. Ibericii au analizat prestația portarului român.

Ionuț Radu, învins pe final în Omonia – Celta 1-0. Românul, lăudat de presa din Spania

Cele mai mari oportunități ale celor de la Omonia în prima repriză a meciului cu Celta au sosit din execuții de la distanță, însă Ionuț Radu a fost la post de fiecare dată și a reușit să îi blocheze pe jucătorii gazdelor. Singurul șut pe poartă al ciprioților din partea secundă avea să fie însă golul decisiv al meciului. Jure Balkovec a trimis un șut excelent de la distanță, la care Ionuț Radu nu a mai reușit să intervină, iar Omonia s-a impus cu 1-0.

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Publicațiile din Spania au subliniat prestația bună a lui Ionuț Radu și au scos în evidență intervențiile pe care acesta le-a avut în prima repriză. Ibericii nu au considerat că goalkeeper-ul celor de la Celta a fost vinovat la golul primit. „Balkovec – poziționat mult în lateral, pe flancul stâng – a expediat un șut spectaculos care s-a dus direct în vinclu, lăsându-l pe Radu fără nicio șansă de această dată”, au transmis cei de la Marca.

„Însă tocmai atunci, când Celta juca cel mai bine, Jure Balkovec a marcat din afara careului. De data aceasta, Radu nu a putut face nimic”, a notat Mundo Deportivo. „Balkovec a stricat debutul european al echipei Celta – formație care rămâne fără victorie și a avut o prestație modestă până la intrarea lui Borja Iglesias, survenită chiar în momentul în care au primit gol. Radu, salvatorul echipei, nu a reușit să pareze ultima execuție”, a fost verdictul celor de la AS.

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Ionuț Radu, cel mai bun jucător de la Celta în eșecul cu Omonia

Site-ul SofaScore i-a acordat lui Ionuț Radu nota 7.4, cea mai mare din echipa Celtei. Evident, omul meciului a fost marcatorul Balkovec, cu nota 8.5. Florin Tănase și-a făcut apariția pe gazon în meciul din Europa League, însă nu a jucat nici măcar un minut, fiind introdus extrem de târziu de antrenorul Henning Berg.

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