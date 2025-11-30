Sport

Ionuț Radu, criticat dur în presa din Spania după greșeala care a decis Celta Vigo – Espanyol 0-1: „I-a scăpat”. Ce notă a primit portarul român

Seară neagră pentru Ionuț Radu în poarta celor de la Celta Vigo. Echipa românului a pierdut a fost învinsă de Espanyol, scor 0-1, iar presa din Spania l-a criticat pentru golul încasat
Cristian Măciucă
30.11.2025 | 21:59
Ionuț Radu a revenit în poarta lui Celta Vigo la meciul cu Espanyol din etapa a 14-a din LaLiga. Gazdele au pierdut cu 0-1 din cauza unui gol ciudat încasat de goalkeeperul român. Reușita catalanilor a fost pusă în cârca lui Radu de presa iberică.

Ionuț Radu, criticat după Celta Vigo – Espanyol 0-1

Celta Vigo a pierdut, din nou, în LaLiga, de această dată cu Espanyol Barcelona. Oaspeții s-au impus cu 1-0 grație unui gol marcat în minutul 86.

Cel care a dat lovitura a fost Kike Garcia (36 de ani). Veteranul din atacul lui Espanyol a finalizat cu capul centrarea din corner a lui Exposito. Golul lui Garcia a fost unul extrem de ciudat, iar presa din Spania a dat vina pe Ionuț Radu.

„Kike Garcia o aduce pe Espanyol în avantaj în urmai unei lovituri de cap. Atacantul le-a luat fața tuturor fundașilor adverși, a șters mingea cu fruntea și a trimis-o în poartă. Radu putea face mult mai mult.

Urmărind reluările, Radu putea face mai mult. S-a poziționat corect, dar nu a reușit să pună la timp mâna pe minge pentru a opri șutul și i-a scăpat în poartă”, așa au caracterizat jurnaliștii de la Marca golul primit de Ionuț Radu.

Ca urmare a acestui eșec, Celta Vigo este pe locul 12 în ierarhia din LaLiga. Galicienii au 16 puncte, cu opt mai puține decât Espanyol, care ocupă poziția a 6-a, ultima care duce în cupele europene.

Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
