Ionuț Radu, criticat dur în presa din Spania după greșeala care a decis Celta Vigo – Espanyol 0-1: „I-a scăpat”. Ce notă a primit portarul român

CE TREBUIE SĂ ȘTII Ionuț Radu, criticat după Celta Vigo – Espanyol 0-1

la meciul cu Espanyol din etapa a 14-a din LaLiga. Gazdele au pierdut cu 0-1 din cauza unui gol ciudat încasat de goalkeeperul român. Reușita catalanilor a fost pusă în cârca lui Radu de presa iberică.

Celta Vigo a pierdut, din nou, în LaLiga, de această dată cu Espanyol Barcelona. Oaspeții s-au impus cu 1-0 grație unui gol marcat în minutul 86.

Cel care a dat lovitura a fost Kike Garcia (36 de ani). Veteranul din atacul lui Espanyol a finalizat cu capul centrarea din corner a lui Exposito. Golul lui Garcia a fost unul extrem de ciudat, iar

Kike García breaks deadlock! LaLiga | 🇪🇸 Celta Vigo 0-1 Espanyol — Goals Xtra (@GoalsXtra)

„Kike Garcia o aduce pe Espanyol în avantaj în urmai unei lovituri de cap. Atacantul le-a luat fața tuturor fundașilor adverși, a șters mingea cu fruntea și a trimis-o în poartă. Radu putea face mult mai mult.

Urmărind reluările, Radu putea face mai mult. S-a poziționat corect, dar nu a reușit să pună la timp mâna pe minge pentru a opri șutul și i-a scăpat în poartă”, așa au caracterizat jurnaliștii de la golul primit de Ionuț Radu.

Ca urmare a acestui eșec, Celta Vigo este pe locul 12 în ierarhia din LaLiga. Galicienii au 16 puncte, cu opt mai puține decât Espanyol, care ocupă poziția a 6-a, ultima care duce în cupele europene.