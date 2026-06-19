Sport

Ionuț Radu, de nerecunoscut după ce a recurs la o schimbare radicală de look. Cum arată acum fotbalistul

Ionuț Radu este protagonistul unei transformări surprinzătoare. Ce a făcut jucătorul pentru a avea parte de comentarii speciale de la cei care-l admiră.
Alexa Serdan
19.06.2026 | 21:00
Ionut Radu de nerecunoscut dupa ce a recurs la o schimbare radicala de look Cum arata acum fotbalistul
Prin ce schimbare a trecut Ionuț Radu. Sursa foto: Instagram.com
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Schimbările radicale de look nu sunt doar pentru femei, ci și pentru bărbații care adoră să fie în lumina reflectoarelor. Ionuț Radu a ajuns să fie de nerecunoscut după ce a trecut pragul unui salon. Iată cum arată în momentul de față.

Ionuț Radu, pe mâinile stiliștilor

Portarul român Ionuț Radu (28 ani) a atins o performanță remaracabilă, fiind inclus pe aceeași listă cu Kylian Mbappe și Lamine Yamal. În 2019 a fost numit fotbalistul anului, iar acum se bucură de un sezon excelent la Celta Vigo, grupare cu care a semnat în vara lui 2025. Contractul a fost întocmit după despărțirea de Venezia.

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Tânărul fotbalist a făcut marele anunț în ceea ce privește viitorul său, dezvăluind ce urmează pentru el. Internaționalul român este ferm convins că va continua cu această formație spaniolă. Între timp a decis să se lase pe mâinile stiliștilor legat de o transformare care îl prinde de minune. E o schimbare uriașă de look.

Decis să profite din plin de vacanță perioada aceasta fanii îl pot admira cu o altă nuanță a podoabei capilare. Sportivul s-a vopsit blond patinat, în timp ce părul și l-a tuns destul de scurt. Într-o postare din mediul virtual apare cu o atitudine nouă, cu barbă și mustață, dar și cu un stil vestimentar diferit față de cel de până acum.

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Îmbrăcat cu o cămașă albă, oversize, descheiată la gât Ionuț Radu a făcut furori. Ținuta a fost completată cu o pereche de pantaloni bej, destul de largi, care par confecționați din in. De asemenea, fotbalistul nu a uitat de accesorii, cum ar fi geanta albastră croșetată și cu flori albe. În plus, se evidențiază un lanț colorat la gât și mai multe inele pe degete.

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Vezi această postare pe Instagram

 

O postare distribuită de Andrei Radu (@aandreiradu)

Ce stil vestimentar adoptă Ionuț Radu în vacanță

Vibe-ul este unul boho chic perfect pentru petrecerea timpului liber, dar mai ales pentru concediu. Internaționalul român a lăsat și un mesaj sugestiv cu această ocazie. „Viața nu trece în grabă”, a notat Ionuț Radu pe contul oficial de Instagram, descrierea fiind scrisă în limba italiană. Sute de persoane i-au apreciat postarea.

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Fotbalistul a primit numeroase aprecieri de la cei care-l urmăresc în mediul online. Lisav Eissat i-a lăsat două emoticoane prin care aplaudă stilul vestimentar cu care s-a afișat. „În perioada ta de glorie”, „Viața e frumoasă” sau „Ești un personaj românesc. Trăiască viața”, i-au transmis câțiva admiratori.

„Ești cel mai bun”, „Frumos, unul de-al nostru. Mereu Celta”, „De unde și moda asta la bărbați, habar n-am”, „Căsătorește-te cu mine” sau „Te iubesc”, au mai completat alte persoane, pe rețelele de socializare.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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