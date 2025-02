Ionuț Radu, declarații ambițioase înainte de Genoa – Venezia: „Nu avem scuze din acest punct de vedere”

În vârstă de 27 de ani, Ionuț Radu a vorbit detaliat într-o conferință de presă înainte de meciul dintre Genoa și Venezia. Portarul român a explicat cum a trecut peste greșeala din acel celebru Bologna – Inter, când echipa sa a ratat titlul și ce obiective are la gruparea din subsolul clasamentului.

Ionuț Radu, convins că Venezia are șanse să se salveze de la retrogradare: „Va veni meciul potrivit care va declanșa scânteia”

. Aici, portarul român de 27 de ani se va lupta pentru menținerea în prima ligă a Italiei, iar acesta a vorbit despre lupta la retrogradare, dar și despre momente grele din cariera sa, la conferința de presă dinainte de meciul cu Genoa.

ADVERTISEMENT

Cu o cotă de piață de 1,5 milioane de euro, acesta . Radu a avut o evoluție foarte bună, iar diferența pe tabelă a fost făcută de golul marcat de Paulo Dybala, din lovitură de la 11 metri.

Înainte de disputa de luni cu Genoa, portarul român a transmis că obiectivul echipei este unul clar și că este încrezător în forța grupării italiene. Venezia are doar trei victorii obținute în acest sezon, pe lângă alte 7 rezultate de egalitate și 14 înfrângeri.

ADVERTISEMENT

„Știam că este locul potrivit unde îmi pot demonstra valoarea. Am vorbit cu Filip Stankovic, care este ca un frate mai mic pentru mine și mi-a vorbit despre cât de mult s-a bucurat aici. Nenorocirea unuia poate fi norocul altuia în fotbal, dar este evident că îmi pare foarte rău pentru el și voi încerca să-mi demonstrez valoarea continuând lucrurile bune pe care le-a făcut.

(n. r. despre greșeala făcută în acel Bologna – Inter) Am purtat-o ​​o vreme în mine, dar viața are momente bune și mai puțin bune, apoi trebuie să mergi mai departe și încerc să mă concentrez pe evenimentele actuale și să fac bine, am încercat să anulez în acea seară.

ADVERTISEMENT

Am găsit un mediu foarte sănătos, cu oameni care îți dau totul și te fac să dai totul. Nu avem scuze din acest punct de vedere pentru că avem oameni care lucrează constant pentru a ne face să performăm cât mai bine.

Avem o echipă foarte puternică. Îmi place felul în care antrenorul vrea să joace, îmi place totul. Trebuie doar să fim mai concreți, dar va veni chestia asta, va veni meciul potrivit care va declanșa scânteia care să ne dea o mare satisfacție.

ADVERTISEMENT

Antrenorul ne dă încredere, ne cere sa jucăm mereu, asta ne dă mare încredere în noi înșine. Ideile lui sunt foarte clare și dacă vom continua așa vom obține mari satisfacții”, a spus Ionuț Radu la conferința de presă.



Ionuț Radu: „Mi-am pregătit mintea”

Ionuț Radu a povestit în cadrul conferinței de presă că este încrezător de faptul că Venezia va reuși să se salveze de la retrogradare. Noua echipă a portarului român este pe locul 19 după 24 de etape, cu un total de 16 puncte.

„Ca portar sufăr mai mult decât oricine din acest aspect, încerc să fac tot posibilul să nu se întâmple. Acolo trebuie să creștem din acest punct de vedere, încercând să cedăm mai puțin. Încetul cu încetul va veni victoria.

Poate neliniștea după ce nu am jucat mult timp, dar am depășit-o. În ultimele luni m-am pregătit și am avut un obiectiv în minte. Nu este ușor, desigur, nu mai jucasem de un an și ceva. Dar am văzut pe undeva o vorbă care spune: prostul se roagă pentru o cale mai ușoară, înțeleptul se roagă pentru a avea picioarele mai puternice, mi-am pregătit și eu în acest an, mi-am pregătit puterea, mi-am pregătit mintea.

Dacă nu am crede, nu am fi aici să vorbim. După cum spuneam, avem toate condițiile să ne descurcăm bine. Nu avem scuze, asta mă motivează în fiecare zi. Am găsit un grup foarte entuziast, știm ce trebuie să facem, știm că avem nevoie doar de un episod pentru a schimba sezonul”.

Ionuț Radu: „Sora mea a ales numărul de pe tricou”

Fostul portar al echipei naționale de fotbal a României a povestit amuzat despre cum și-a ales numărul cu care va evolua pe tricou în acest sezon la Venezia. De asemenea, acesta a transmis că este concentrat și încrezător că echipa se poate salva.

(n. r. dacă a vorbit cu Di Francesco) Am vorbit imediat cu el la telefon, m-a întrebat cum sunt, i-am spus că sunt bine. Apoi am venit aici, mi-a explicat puțin ideile lui și am încercat să le pun imediat în practică.

(n. r. despre numărul de pe tricou) I-am trimis surorii mele mai mici numerele care erau disponibile, ea a ales. Știm că este un meci dificil, fiecare echipă încearcă să-și atingă obiectivele.

Dar așa cum le-am spus deja colegilor mei, acum trebuie să intrăm în fiecare meci cu gândul de a câștiga. Nu putem face calcule sau să credem că un punct ne va fi suficient. Gândul de a câștiga ne va conduce să câștigăm meciurile. Trebuie să dăm dovadă de hotărâre și dorința de a ne salva”.

Ionuț Radu: „Conte a trăit pentru fotbal”

„(n. r. despre cum se antrenează Ben Yedder) L-am văzut ieri antrenându-se pentru prima dată, se mișcă bine, dar îmi amintesc când a marcat pentru mine în Franța la Auxerre. Acum nu știu, trebuie să întrebați clubul.

Handanovic a fost un punct de referință. A fost puternic și, de asemenea, pentru profesionalismul pe care l-a avut. O mașinărie. A mers mereu pe drumul său, dându-și contribuția, a câștigat mai puțin decât merita, a fost un mare portar.

(n. r. despre Simone Inzaghi, Antonio Conte și Thiago Motta) Toți antrenorii m-au învățat multe, toți trei au avut o mare dorință de a câștiga și mi-au transmis-o. Conte a trăit pentru fotbal, doar pentru fotbal și victorie, pentru dorința de a arăta că este puternic și de a realiza ceea ce și-a dorit în viață.

Apoi profesionalismul din partea tuturor. L-am avut la început pe Thiago Motta la Genoa și mă bucur pentru el, merită să fie acolo unde este”, a povestit Ionuț Radu pentru .

1,73 este cota oferită de MAXBET pentru pronosticul ”Pauză sau final X” la meciul dintre Genoa și Venezia