Ionuț Radu, devastat după a doua retrogradare din carieră: „Mă doare!”. Ce a spus despre viitorul său

Formația portarului român avea nevoie de o victorie contra lui Juventus, în timp ce Empoli și Lecce să piardă, însă acest lucru nu s-a întâmplat. Fostul goalkeeper al lui Inter se află la a doua retrogradare din cariera sa și a vorbit despre viitorul său imediat după meci.

Ionuț Radu a retrogradat cu Venezia! Românul se află la a doua experiență de acest gen în carieră

Ionuț Radu a fost unul dintre protarii promițători ai României și unul dintre liderii vocali din vestiarul generației U21, care a reușit să ajungă în semifinalele Campionatului European din 2019, însă cariera sa a luat-o în jos.

După ce a gafat într-un meci crucial pentru Inter, care a costat-o titlul de campioană, pierdut chiar împotriva rivalilor din oraș, Ionuț Radu a fost împrumutat pe la diverse echipe, fără să mai confirme. El a mai fost împrummutat la Cremonese și Bournemouth, însă nu a prins foarte multe meciuri în poartă, dar și la Auxerre, unde a apărat bine, însă echipa sa a retrogradat.

După ce a fost cedat definitiv de Inter la Venezia în această iarnă, Radu a devenit unul dintre cei mai importanți oameni ai echipei, însă la finalul sezonului a retrăit experiența negativă din Franța, retrogradând în liga secundă.

Ce urmează pentru Ionuț Radu: „Mă doare. Regret enorm”

Ionuț Radu a vorbit imediat după meci și a lăsat de înțeles că nu va continua cu echipa din Venezia. Astfel, portarul român va fi, cel mai probabil, lăsat liber de contract, însă prestațiile bune din ultima jumătate de sezon îi pot aduce câteva oferte interesante:

„Mă doare! De când am ajuns, am avut în gând doar această zi, în care speram să ne salvăm, însă ea nu a venit și ne pare foarte rău, mai ales pentru oamenii din Venezia. După cum ați văzut, ne-au îmbrățișat, ne-au susținut ca și cum am fi cu toții venețieni. Ne pare foarte rău.

Acum există mult regret, mă voi gândi la asta de mâine, nu m-am gândit nici măcar o secundă la viitor, m-am gândit doar să răsplătesc marea încredere pe care Venezia a avut-o în mine. Am dat totul pentru salvare, în fotbal din păcate nu culegi întotdeauna ceea ce ți-ai dori”, a spus Ionuț Radu.

, care la momentul venirii lui Ionuț Radu era accidentat: „Stankovic e un portar pe care l-am dorit mult, un băiat care a muncit foarte bine în primele luni. Avem ocazia să-l luăm definitiv și o vom face, cu siguranță. În iunie, va deveni jucătorul nostru”, a declarat directorul sportiv de la Venezia.