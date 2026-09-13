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Ionuț Radu a fost prezent în poarta lui Celta Vigo în duelul de pe teren propriu cu Malaga, meci din cadrul rundei cu numărul #5 din . Gazdele au condus până spre final, însă în cele din urmă au scăpat cele trei puncte, rezultatul de pe Estadio de Balaídos fiind 1-1. Internaționalul român s-a remarcat cu o intervenție bună la un șut periculos al oaspeților, însă rămâne fără victorie în actuala stagiune din Spania.

Ionuț Radu a primit nota 6 după Celta Vigo – Malaga 1-1

Echipa lui Ionuț Radu a deblocat tabela în minutul 41 al întâlnirii, prin Jutgla, iar oaspeții au restabilit egalitatea în minutul 83, grație loviturii de cap a lui Adrian Nino, la care portarul român a fost lipsit de reacție. Golul lui Malaga a venit în urma unui corner, o faza fixă rezultată după ce Radu a intervenit excelent la șutul puternic al lui Pablo Martinez.

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Goalkeeper-ul în vârstă de 29 de ani a primit nota 6 din partea cotidianului Metropolitano: „Ionuț Radu nu a trebuit să facă minuni precum în alte meciuri, deși a avut o paradă bună în minutele finale contra lui Malaga. Portarul român, care rămâne un titular incontestabil, a demonstrat încredere și a fost solid cu mingea la picior”, au scris jurnaliștii galicieni.

Cei de la au remarcat faptul că Malaga a avut mari dificultăți în a se apropia de poarta lui Celta: „Nu a mai fost niciun semn de la Radu până prin minutul 80. Prima dată, Larrubia și-a încercat norocul, iar trei minute mai târziu, Pablo Martinez i-a urmat exemplul. Șutul mijlocașului a fost respins în corner, iar din acel corner, Nino, care fusese pe teren doar de cincisprezece minute, a înscris cu capul pentru a salva un punct”.

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Ionuț Radu și Celta Vigo rămân fără victorie în acest sezon din La Liga!

În urma rezultatului înregistrat în după-amiaza zilei de duminică, Celta Vigo a ajuns la borna cu numărul patru, iar în acest moment, echipa lui Ionuț Radu se află pe locul 14 în . Vestea proastă pentru gruparea galiciană este aceea că seceta continuă, elevii lui Claudio Giraldez necunoscând deloc gustul victoriei în primele șase meciuri disputate în acest start de stagiune internă.

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Printr-o situație similară trec și cei de la Malaga, care au disputat cinci dueluri până în prezent, în care au înregistrat trei rezultate de egalitate și două înfrângeri, ei având și un duel restant. În runda următoare din La Liga, Celta Vigo va primi vizita nou-promovatei Racing Santander, în timp ce Malaga va juca pe teren propriu cu Villarreal.