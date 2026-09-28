ADVERTISEMENT

Gică Hagi a gândit o altă echipă pentru partida de la București cu Bosnia, după 1-2 la Solna, contra Suediei. Strategia selecționerului a menținut în primul 11 doar doi titulari de la debutul în Liga Națiunilor, portarul Ionuț Radu și Andrei Coubiș, ultimul preferat în cele din urmă, ca fundaș dreapta, lui Tony Strata. Ionuț Radu a fost însă, încă o dată, titularul care a clacat, deși era printre jucătorii experimentați trimiși în teren.

Ionuț Radu, portarul care „nu ratează” măcar o gafă monumentală pe meci! Cu Bosnia a făcut două în prima repriză!

Nu mai e deja o excepție când portarul titular al naționalei, Ionuț Radu, gafează decisiv și România primește gol. Din păcate, este deja o regulă! În fața Bosniei, Radu a reușit performanța de a greși la deschiderea scorului, dar mai ales la golul de 1-3.

ADVERTISEMENT

În minutul 12 Radu nu a apreciat corect centrarea lui Bajraktarevic, și-a incomodat și colegul, lui Gigovic nu i-a mai rămas decât să facă 0-1. Să spunem că doar a rămas pe linia porții la faza de 0-2, Radu neavând o vină directă la reușita lui Muharemovic.

Golul lui Bîrligea din minutul 28 a readus minima speranță pe , dar a avut grijă iarăși Ionuț Radu să o comită decisiv. Portarul celor de la Celta Vigo a scăpat în față o minge simplă, Tabakovic a profitat și a făcut 1-3. Hagi pur și simplu și-a pus mâinile la ochi și s-a întors cu spatele la teren. Nu se terminase nici măcar prima repriză!

ADVERTISEMENT

Ionuț Radu, omul discursurilor spectaculoase din vestiar! Vi le mai amintiți? Le făcea de frică!

După partida , s-a discutat mult la FANATIK SUPERLIGA și despre prestația lui Ionuț Radu. Atunci a fost salvat de VAR, pentru că euro-golul lui Stroud i-ar fi aparținut în totalitate! Ca unul care a văzut meciul din tribuna de la Solna, am remarcat faptul că Radu nu dă siguranță grupului, în primul rând fundașilor din fața sa.

ADVERTISEMENT

Și atunci, ca și în tribuna de la București, mi-am amintit celebrele discursuri pe care le ținea în vestiarul naționalei României încă de la tineret! A făcut-o ulterior și la naționala mare, ieșirile sale în evidență, cu scopul declarat de a-și motiva colegii, având un numitor comun. El se numește Mirel Rădoi, care i-a fost antrenor și la U21, și la echipa mare.

ADVERTISEMENT

Oamenii din anturajul naționalei au lămurit în timp acele discursuri ale lui Radu. Răutăcioșii chiar spun că textele nu-i aparțineau, erau scrise de un om din staff.

Dacă asta pare greu de crezut, atunci motivul pentru care ținea acele speach-uri e de ținut minte. Radu vorbea de… frică! El este un tip foarte emotiv, care încerca să-și ascundă teama dinainte de meci prin acea „terapie de grup”! Iar ceea ce ne afectează de fapt este că gafele sale tot mai frecvente par a nu se mai termina. A fost actor negativ și în !