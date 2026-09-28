Sport

Ionuț Radu, gafeur și în România – Bosnia! Vă mai amintiți discursurile din vestiar? Își masca, de fapt, frica!

Gică Hagi a disputat primul meci oficial pe teren propriu din acest mandat contra Bosniei. Pe o Arenă Națională goală, tricolorii au fost învinși la pas, portarul Ionuț Radu fiind gafeurul de serviciu.
Cristi Coste
28.09.2026 | 23:35
Ionut Radu gafeur si in Romania Bosnia Va mai amintiti discursurile din vestiar Isi masca de fapt frica
SPECIAL FANATIK
Ionuț Radu a gafat de două ori decisiv în prima repriză a meciului România - Bosnia. Foto: Răzvan Păsărică / Sportpictures
ADVERTISEMENT

Gică Hagi a gândit o altă echipă pentru partida de la București cu Bosnia, după 1-2 la Solna, contra Suediei. Strategia selecționerului a menținut în primul 11 doar doi titulari de la debutul în Liga Națiunilor, portarul Ionuț Radu și Andrei Coubiș, ultimul preferat în cele din urmă, ca fundaș dreapta, lui Tony Strata. Ionuț Radu a fost însă, încă o dată, titularul care a clacat, deși era printre jucătorii experimentați trimiși în teren.

Ionuț Radu, portarul care „nu ratează” măcar o gafă monumentală pe meci! Cu Bosnia a făcut două în prima repriză!

Nu mai e deja o excepție când portarul titular al naționalei, Ionuț Radu, gafează decisiv și România primește gol. Din păcate, este deja o regulă! În fața Bosniei, Radu a reușit performanța de a greși la deschiderea scorului, dar mai ales la golul de 1-3.

ADVERTISEMENT

În minutul 12 Radu nu a apreciat corect centrarea lui Bajraktarevic, și-a incomodat și colegul, lui Gigovic nu i-a mai rămas decât să facă 0-1. Să spunem că doar a rămas pe linia porții la faza de 0-2, Radu neavând o vină directă la reușita lui Muharemovic.

Golul lui Bîrligea din minutul 28 a readus minima speranță pe banca lui Gică Hagi, dar a avut grijă iarăși Ionuț Radu să o comită decisiv. Portarul celor de la Celta Vigo a scăpat în față o minge simplă, Tabakovic a profitat și a făcut 1-3. Hagi pur și simplu și-a pus mâinile la ochi și s-a întors cu spatele la teren. Nu se terminase nici măcar prima repriză!

ADVERTISEMENT
Cum a ajuns un mort „să conducă” de 122 de ori camioane încărcate...
Digi24.ro
Cum a ajuns un mort „să conducă” de 122 de ori camioane încărcate cu lemn

Ionuț Radu, omul discursurilor spectaculoase din vestiar! Vi le mai amintiți? Le făcea de frică!

După partida Suedia – România 2-1, s-a discutat mult la FANATIK SUPERLIGA și despre prestația lui Ionuț Radu. Atunci a fost salvat de VAR, pentru că euro-golul lui Stroud i-ar fi aparținut în totalitate! Ca unul care a văzut meciul din tribuna de la Solna, am remarcat faptul că Radu nu dă siguranță grupului, în primul rând fundașilor din fața sa.

ADVERTISEMENT
Tiradă în direct la TV! Comentatorul din Bosnia,
Digisport.ro
Tiradă în direct la TV! Comentatorul din Bosnia, "dezlănțuit" la meciul cu România: "Să le fie rușine"

Și atunci, ca și în tribuna de la București, mi-am amintit celebrele discursuri pe care Ionuț Radu le ținea în vestiarul naționalei României încă de la tineret! A făcut-o ulterior și la naționala mare, ieșirile sale în evidență, cu scopul declarat de a-și motiva colegii, având un numitor comun. El se numește Mirel Rădoi, care i-a fost antrenor și la U21, și la echipa mare.

ADVERTISEMENT

Oamenii din anturajul naționalei au lămurit în timp acele discursuri ale lui Radu. Răutăcioșii chiar spun că textele nu-i aparțineau, erau scrise de un om din staff.

Dacă asta pare greu de crezut, atunci motivul pentru care ținea acele speach-uri e de ținut minte. Radu vorbea de… frică! El este un tip foarte emotiv, care încerca să-și ascundă teama dinainte de meci prin acea „terapie de grup”! Iar ceea ce ne afectează de fapt este că gafele sale tot mai frecvente par a nu se mai termina. A fost actor negativ și în România – Bosnia!

ADVERTISEMENT
Meciul cu Bosnia, episod de coșmar pentru România! Nu se mai întâmplase asta...
Fanatik
Meciul cu Bosnia, episod de coșmar pentru România! Nu se mai întâmplase asta de 14 ani
LIVE BLOG Liga Națiunilor, etapa 2. Suedia – Polonia 3-1, în grupa României....
Fanatik
LIVE BLOG Liga Națiunilor, etapa 2. Suedia – Polonia 3-1, în grupa României. Italia se desprinde pe tabelă
Ce înseamnă „3 cu 2”, expresia cel mai des folosită de Gică Hagi...
Fanatik
Ce înseamnă „3 cu 2”, expresia cel mai des folosită de Gică Hagi în indicațiile către „tricolori”
Tags:
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
Parteneri
S-a dezlănțuit la adresa lui Ianis Hagi în direct: 'Nu am văzut în...
iamsport.ro
S-a dezlănțuit la adresa lui Ianis Hagi în direct: 'Nu am văzut în viața mea jucător de nivelul ăsta! Eu și toți colegii mei de la școală îi eram superiori'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!