Ionuț Radu și Celta Vigo, performanță remarcabilă în La Liga

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Ionuț Radu (29 de ani) continuă să impresioneze în tricoul lui Celta Vigo. Portarul român a fost integralist în partida cu Real Betis, echipă care evoluează în Liga Campionilor în acest sezon, și a reușit să păstreze poarta intactă, meciul terminându-se la egalitate, scor 0-0, . Astfel, goalkeeper-ul român a ajuns la cinci dueluri fără gol primit în actuala ediție de campionat, iar Celta este echipa cu cea mai bună apărare din primul eșalon al fotbalului spaniol.

Ionuț Radu a fost zid în fața lui Betis! Românul, decisiv pentru Celta Vigo

Celta Vigo a obținut un punct pe teren propriu în confruntarea cu Real Betis, iar Ionuț Radu a avut un rol important în acest rezultat. Formația oaspete a controlat într-o mai mare măsură jocul, a avut posesia în proporție de 56% și a expediat 15 șuturi, față de cele 12 ale galicienilor. Cu toate acestea, Betis a reușit să trimită numai două mingi pe spațiul porții, iar ambele au fost oprite de goalkeeperul român.

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Adversara Celtei a avut și câteva nume importante în primul 11, printre care Isco și Dani Ceballos, fotbaliști care au câștigat de mai multe ori Liga Campionilor. Chiar și în fața unui asemenea adversar, a contribuit la un nou meci fără gol primit. Cotidianul spaniol i-a acordat însă doar o stea pentru prestația din această întâlnire, dar asta s-a întâmplat deoarece românul nu a fost extrem de solicitat.

Celta Vigo are cea mai bună apărare din La Liga!

Rezultatul de la Balaidos a consolidat un bilanț defensiv impresionant pentru formația pregătită de Claudio Giraldez. După cele zece etape disputate, Celta Vigo a încasat numai șapte goluri, având cea mai bună defensivă din campionatul Spaniei, lucru care i se datorează în mare măsură și lui Radu, care a fost titular în toate meciurile jucate de galicieni până acum.

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Deși confruntarea cu Betis nu a avut parte de goluri, ambele formații au avut oportunități de a obține victoria. Iago Aspas a fost aproape să înscrie pentru gazde în minutul 85, însă intervenția unui fundaș advers a împiedicat deschiderea scorului. În ultimele momente, și Betis a avut șansa de a pleca cu toate cele trei puncte, dar ocazia lui Troy Parrott nu s-a concretizat.

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În urma rezultatului înregistrat duminică, Celta Vigo a ajuns la borna cu numărul 12 și ocupă locul al 9-lea în clasament, în timp ce Real Betis are 20 de puncte și se menține pe poziția a patra.