„Ionuț Radu e în top 5 portari din Europa!” Superagentul Pastorello, replică dură după acuzațiile că Radu evită naționala României: „Este ridicol tot ce aud!”

ADVERTISEMENT

Chemat de Hagi să reprezinte România în fereastra din noiembrie a Nations League, Radu a anunțat că nu poate onora convocarea din cauza unei probleme la umăr. Românul a apărat în weekend la Celta, dar s-a declarat indisponibil pentru lotul național. Criticat de fani, portarul a postat un mesaj lung pe pagina sa de Instagram, în care își motivează refuzul. Agentul Federico Pastorello, cel care îl reprezintă de 3 ani, respinge categoric scenariul unei accidentări fictive a lui Radu. Pastorello, impresar care are în portofoliu și nume ca Bony (Inter), Reis (City), Circati (Benfica) sau Simone Inzaghi (antrenor la Al Hilal), a vorbit pentru FANATIK despre situația medicală a lui Radu.

Federico Pastorello, all-in pentru Ionuț Radu

Pastorello este de părere că progresul evident al lui Radu din ultimii ani a fost spectaculos. Pentru agentul italian, Radu se numără printre portarii de top de pe continent.

ADVERTISEMENT

„Pentru mine, Radu este unul dintre cei mai buni 5 portari din Europa. Evoluțiile lui au fost extraordinare și Ionuț ar trebui apreciat pentru ceea ce reușește săptămână de săptămână”, a spus Pastorello pentru FANATIK.

Rugat să comenteze atacurile îndreptate înspre Radu după ce s-a retras din lotul lui Hagi pentru noiembrie, Pastorello a replicat:

„Este ridicol tot ce aud! Are o problemă cronică și a avut permanent nevoie de injecții. Acum îi trebuie această perioadă de pauză. Iubește naționala României. Vrea să joace la echipa națională de fiecare dată când se apelează la el!”

ADVERTISEMENT

Hagi: „Întrebați-i pe jucători de ce nu vin!”

, Gică Hagi a lăsat de înțeles că nu a discutat nici cu Radu, nici cu Stanciu înainte ca ambii să anunțe că nu mai vin la lot.

ADVERTISEMENT

„Comunicarea a fost destul de clară, v-am spus lucrurile. A luat deiciza asta, vorbiți cu el. La fel și cu Nicușor. Mihăilă este accidentat, puteți să vorbiți cu ei. Federația cred că a comunicat destul de clar, apoi decizia este a lor. Noi știm despre problema fiecăruia, am comentat-o, am dat mesajul, dar nu a fost decizia noastră. La echipa națională nu au contract jucătorii, e total diferit. Aici vii dacă simți, vii dacă vrei, nu există 99%, există 100%. Dacă tu nu ești convins, crezi că e mai bine să stai… Radu are o problemă, știam asta. Asta e. Avem pe altcineva, e echipa națională aici”, a comentat Hagi.

ADVERTISEMENT

Radu la câteva ore distanță, pe pagina sa de Instagram:

„Nu am refuzat echipa națională. Nu am întors spatele României. Și nu am tratat niciodată tricoul echipei naționale ca pe o obligație lipsită de importanță. Dimpotrivă. Am 29 de ani și 11 selecții la prima reprezentativă. Fiecare convocare a reprezentat pentru mine o onoare și o responsabilitate. Nu am avut niciodată nevoie să demonstrez prin declarații publice ceea ce simt atunci când reprezint România. Realitatea situației medicale este simplă, chiar dacă în spațiul public a fost transformată într-o controversă. De mai multe luni mă confrunt cu o problemă la umărul drept, pentru care am fost nevoit să continui să joc apelând la soluții temporare împotriva durerii, în condițiile unui calendar competițional foarte solicitant. În această perioadă nu am putut urma un program normal de antrenament, iar problema nu poate fi rezolvată la nesfârșit prin simpla gestionare a durerii”, a motivat Radu.

„Ceea ce mă deranjează însă cel mai mult nu este dezbaterea în sine, ci faptul că, din nou, anumite persoane au ales să transforme o situație medicală într-o discuție despre caracterul, profesionalismul și atașamentul meu față de echipa națională. De-a lungul timpului au fost construite și propagate tot felul de povești despre mine, inclusiv ideea că aș fi un om nepotrivit în interiorul vestiarului echipei naționale. Resping categoric aceste etichete și aceste insinuări. Nu poți construi o realitate despre un om din zvonuri, interpretări și afirmații repetate până când majoritatea ajunge să le considere adevăruri”, a completat portarul.

ADVERTISEMENT