Ionuț Radu, erou în Spania! Portarul român i-a apărat penalty-ul lui Nico Williams, starul dorit de Barcelona. Video

Ionuț Radu este eroul lui Celta Vigo din etapa 16 din La Liga. Portarul român a fost de netrecut și i-a apărat un penalty lui Nico Williams, starul din echipa Athletic Bilbao.
Iulian Stoica
14.12.2025 | 19:17
Ionuț Radu, erou în Spania după ce i-a apărat un penalty lui Nico Williams. Sursă foto: Colaj Fanatik
Ionuț Radu s-a transferat în această vară la Celta Vigo, iar mutarea s-a dovedit a fi una inspirată. Portarul român este titular meci de meci în La Liga, iar în ultimul duel, cel cu Athletic Bilbao, a ieșit din nou la rampă.

Ionuț Radu i-a apărat penalty-ul lui Nico Williams în Celta Vigo – Athletic Bilbao

Celta Vigo, cu Ionuț Radu titular, a dat peste Celta Vigo în etapa 16 din La Liga. Formația românului își continuă seria bună și s-a impus în fața bascilor cu scorul de 2-0.

Mai mult decât atât, Ionuț Radu a ieșit, la rându-i, la rampă. În minutul 65 al întâlnirii, la scorul de 2-0, Athletic Bilbao a beneficiat de o lovitură de pedeapsă, iar executantul numit a fost Nico Williams.

Experiența mai mare a lui Ionuț Radu și-a spus cuvântul și portarul român, spre nemulțumirea fanilor lui Athletic Bilbao, s-a opus loviturii starului Nico Williams.

Ce notă a primit Ionuț Radu după Celta Vigo – Athletic Bilbao 2-0

Ionuț Radu a fost cel mai bun jucător de pe teren în Celta Vigo – Athletic Bilbao 2-0. Portarul român a fost notat de publicația de specialitate SofaScore cu nota 8,2. În schimb, Nico Williams, cel care a ratat penalty-ul, a primit 5,9, acesta fiind cel mai mic calificativ de pe teren.

Totodată, presa din Spania nu a putut trece cu vederea prestația remarcabilă a lui Ionuț Radu. Cotidianul Marca a relatat „RADU A PARAT LOVITURA DE LA 11 METRI!!! Nico a tras foarte slab!!!”.

Totodată, jurnaliștii de la Mundo Deportivo au scris următoarele „NICO WILLIAMS RATEAZĂ, RATEAZĂ, RATEAZĂ! RADU GHICEȘTE PARTEA LUI NICO! Radu se descurcă foarte bine și anticipează intențiile lui Nico Williams, care a avut o ocazie clară de a reduce diferența”.

