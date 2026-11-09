Ionuț Radu, făcut praf de antrenorul din SuperLiga: „Eu nu-l mai chemam niciodată!” Stanciu, un alt caz similar?!

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Vineri, Federația Română de Fotbal a anunțat că Ionuț Radu (29 de ani) nu va lua parte la acțiunea din această lună a echipei naționale, deoarece se confruntă cu o problemă medicală. Două zile mai târziu, portarul a fost integralist în remiza din La Liga dintre Celta Vigo și Levante, 0-0. Într-o intervenție la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică (55 de ani) a comentat cazul portarului, dar și situația lui Nicolae Stanciu, care nu va evolua în meciurile cu Polonia și Bosnia după ce a acuzat o problemă musculară.

Marius Șumudică l-a „desființat” pe Ionuț Radu

Marius Șumudică a analizat situația lui Ionuț Radu și l-a criticat pe portarul celor de la Celta Vigo. „Sunt două lucruri distincte. Valoric, este indiscutabil cel mai bun portar român, ținând cont de campionatul în care apără, ceea ce face în campionat, sunt și în competițiile europene. Valoric, este un jucător indispensabil. Situația actuală este de neacceptat și cred că nu este primul lucru, a mai fost un episod, când zicea că are probleme la gleznă, că nu poate să vină. Până la urmă, a venit și a și apărat.

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Din punctul meu de vedere, al antrenorului, dacă aș avea un astfel de jucător și s-ar întâmpla lucruri de acest gen, este de neacceptat. Dacă ai apărat, înseamnă că poți să aperi și la echipa națională, e logic. Tu spui că nu poți să vii la națională că ai probleme, aperi 90 de minute și apoi iar nu mai poți? Cu tot respectul pentru valoarea lui fotbalistică, dar este total neprofesionist. Dacă eram eu selecționer, nu îl mai chemam niciodată. Oricărui jucător de fotbal i se găsește o problemă mai veche dacă face un RMN.

Dar asta nu înseamnă că tu nu poți să te antrenezi sau să joci într-un meci oficial, mai ales că a doua zi joci, e strigător la cer. Este o atitudine neprofesionistă. Nu poți să te comporți așa cu echipa națională. E vorba de tricoul echipei naționale, trebuia să vină cu bicicleta, indiferent câți kilometri făcea. E inacceptabil. Dacă nu se va lua atitudine, se creează un precedent extrem de periculos pentru echipa națională și pentru Gică Hagi, fiindcă vor mai fi jucători care vor face acest lucru”, a spus antrenorul lui CFR Cluj la FANATIK SUPERLIGA. Prezent în studioul emisiunii, jurnalistul Marius Mitran a precizat că nu este prima dată când Ionuț Radu este implicat într-o astfel de situație: „A făcut același lucru și cu Mircea Lucescu în urmă cu un an”.

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Nicolae Stanciu, caz similar cu al lui Ionuț Radu?

se afla pe lista preliminară a lui Gică Hagi, însă a transmis Federației înainte ca selecționerul să anunțe lotul că nu se va prezenta pentru această acțiune. După anunțul oficial, Nicolae Stanciu și Valentin Mihăilă au acuzat probleme musculare și au devenit indisponibili, Rareș Ilie fiind convocat de urgență. Duminică, Stanciu a evoluat 86 de minute în meciul Dalian Yingbo – Tianjin Jinmen Tiger 3-1, victorie care a adus echipei sale titlul în China.

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a comentat situația lui Nicolae Stanciu. „E și distanța la Stanciu, s-au bucurat după titlu, cred că a pierdut noaptea, sunt multe care s-au întâmplat. El cred că își încheie socotelile acolo. Nu știu dacă are o problemă musculară, a jucat aproape 90 de minute, a ieșit campion”, a afirmat antrenorul lui CFR Cluj în exclusivitate pentru FANATIK.

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