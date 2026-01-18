Ionuț Radu, imbatabil la Celta Vigo! Echipa lui Andrei Rațiu a fost demolată

ADVERTISEMENT

Duelul din etapa cu numărul 20 al campionatului Spaniei le-a adus față în față pe Celta Vigo și Rayo Vallecano, cele două echipe care au în componență câte un fotbalist român, la gazde, Ionuț Radu, și la oaspeți Andrei Rațiu.

Cum s-a descurcat Ionuț Radu în duelul dintre Celta Vigo și Rayo Vallecano

Partida a fost una câștigată de gazde, 3-0, după golurile marcate de Carreira, minutul 40, Zaragoza, minutul 54, și Rueda, minutul 79. Ionuț Radu a avut 3 intervenții și a reușit astfel să-și mențină poarta neperforată de către oaspeți, fără a fi însă vreo paradă ieșită din comun.

Datorită prestației sale, jucătorul lui Celta Vigo a primit nota 6,9, una care arată că a fost o evoluție normală pentru goalkeeperul naționalei. De cealaltă parte, Andrei Rațiu nu a făcut parte din lotul lui Rayo Vallecano, fundașul dreapta fiind accidentat.

Când va reveni Andrei Rațiu pe teren pentru Rayo Vallecano

Accidentat recent, la duelul cu Deportivo Alaves din campionat, Andrei Rațiu este așteptat să revină pe teren destul de repede. Fotbalistul lui Rayo Vallecano are probleme de natură musculară, care vor fi tratate și-l vor face pe acesta să fie pe teren în duelul cu Real Madrid.

Concret, Rayo Vallecano va juca împotriva lui Real Madrid pe 1 februarie, iar românul va mai rata doar două partide pe care formația sa le joacă până atunci: cu Osasuna, în La Liga, dar și cu Alaves, în Cupa Regelui. Acesta este o veste bună pentru selecționer, care are nevoie de un Andrei Rațiu pregătit și în formă pentru barajul cu Turcia din Liga Națiunilor.

Ionuț Radu s-a impus la Celta Vigo. Transferul în Spania îl face din nou un om important pentru naționala României

a ajuns la în această vară, asta după ce în ultimii ani a schimbat mai multe echipe și părea că nu-și găsește locul pe nicăieri cu adevărat. Românul are probabil cea mai bună perioadă a carierei și a reușit să devină titular de drept pentru formația spaniolă.

Luat în vară de andaluzi de la Venezia, din Italia, liber de contract, portarul a semnat până în 2029 și a bifat până acum toate meciurile din La Liga, iar în 6 dintre acestea, incluzându-l pe cel de azi, nu a primit gol. Constanța pe care a arătat-o l-a convins pe Mircea Lucescu să-l recheme la echipa națională și șansele ca el să fie titular în barajul cu Turcia sunt foarte mari.