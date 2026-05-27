Ionuț Radu, în echipă cu Mbappe și Yamal. Ce performanță pentru portarul român!

Ionuț Radu a renăscut la Celta Vigo. Ajuns în La Liga în această vară, portarul român a avut evoluții excelente și a fost inclus în echipa sezonului alături de jucători de clasă mondială precum Lamine Yamal sau Kylian Mbappe.

goalkeeperul naționalei României a ajuns la un club unde a devenit un jucător de bază. În această stagiune, Ionuț Radu a fost titular incontestabil la Celta Vigo.

a avut evoluții formidabile în mai multe meciuri și a fost remarcat de jurnaliștii spanioli pentru siguranța pe care o arată între buturi. Mai mult, a devenit și unul dintre favoriții fanilor. Echipa sa a prins un loc de Europa League, terminând pe poziția a șasea în La Liga.

Forul spaniol l-a inclus pe Ionuț Radu într-o echipă ideală. Cei mai buni jucători din La Liga, maxim unul de la fiecare club, au fost incluși într-un prim „11” al sezonului. Pe lângă portarul român, și-au mai făcut loc fotbaliști precum Lamine Yamal sau Kylian Mbappe.

Echipa sezonului în La Liga: I. Radu (Celta Vigo) – Marc Pubill (Atletico), Jon Martin (Real Sociedad), Lejeune (Rayo Vallecano), Carlos Romero (Espanyol) – Lamine Yamal (Barcelona), Pablo Fornals (Betis), Luis Milla (Getafe), Pepe (Villarreal) – Kylian Mbappe (Real Madrid), Vedat Muriqi (Mallorca).