Ionuț Radu, în extaz după victoria cu Real Madrid: „Sunteți incredibili, vă iubesc!”. Video

Real Madrid a cedat pe teren propriu, scor 0-2, în fața lui Celta Vigo. Ionuț Radu s-a aflat în poarta oaspeților și a reușit performanța de a scăpa fără gol primit la finalul celor 90 de minute. Ce a spus internaționalul român după succesul de pe Bernabeu.

Ionuț Radu, în extaz după victoria obținută în fața Real Madrid

La scurt timp după fluierul final din Real Madrid – Celta Vigo 0-2, , victoriile de pe Santiago Bernabeu oferind o satisfacție deosebită. Portarul român a expus faptul că deja se gândește la meciul din UEFA Europa League, cu Bologna, dar a ținut și să le transmită mulțumiri suporterilor.

„O victorie pe Bernabeu este întotdeauna diferită de alte victorii, clar. Sunt foarte fericit cu acest grup, care este incredibil, e ca o familie. Am luptat până la final și cu toții am văzut rezultatul.

În fotbal există momente negative, momente obișnuite și momente pozitive. Ce s-a întâmplat în alte meciuri se poate întâmpla oricând, iar acum ne bucurăm de această victorie și ne gândim deja la meciul din Europa de joi.

(n.r. Un mesaj pentru suporteri) Sunteți incredibili, vă iubesc, vă iubesc”, a spus Ionuț Radu, la finalul meciului de pe Santiago Bernabeu.

Ionuț Radu, formă de vis la Celta Vigo

După ce în ultimele sezoane a fost mai mult rezervă la echipele sale, Ionuț Radu a profitat în stagiunea trecută de împrumutul la Venezia și a demonstrat că este un portar cu calități mult peste medie.

Evoluțiile din Seria A l-au propulsat pe Ionuț Radu la Celta Vigo, formație care evoluează și în cupele europene. D

Faptul că Ionuț Radu joacă meci de meci este un mare plus și pentru echipa națională. După ce a absentat o perioadă de la lot, portarul a fost convocat de Mircea Lucescu. Forma bună a lui Radu a fost surprinsă și de „Il Luce”, selecționerul mizând pe el în ultimele meciuri din preliminariile pentru Mondial.