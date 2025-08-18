Ionuț Radu, în pericol! Celta Vigo îl vrea pe portarul de la FC Barcelona

. În acest context, presa catalană notează faptul că gruparea din La Liga este interesată de un portar de la Barcelona.

Ionuț Radu, OUT din primul 11 al Celtei? Echipa sa dorește un portar de la Barcelona

Transferat în această vară de Celta, după despărțirea de Venezia, Ionuț Radu se luptă momentan pentru un loc de titular cu Ivan Villar și Marc Vidal. Goalkeeper-ul român ar putea avea în curând un nou concurent însă, deoarece Celta și-a reînnoit interesul pentru fotbalistul Barcelonei, Inaki Pena.

Cei de la au analizat situația în care se află portarul spaniol. „Pena, care mai are doar un an de contract cu Barcelona, negociază cu clubul pentru o prelungire de un sezon, pentru ca mai apoi să plece sub formă de împrumut.

Cu cine se luptă Celta pentru transferul lui Inaki Pena

Como, echipa lui Cesc Fabregas, este formația care a arătat cel mai mult interes până acum, dar nu este singura variantă pe care Inaki Pena o ia în considerare. De fapt, Celta Vigo, care era considerată drept o posibilă variantă la începutul verii, și-a reînnoit interesul în ultimele zile.

Cu toate acestea, înainte de a lua în considerare transferul portarului, ‘Los Celestes’ trebuie să ‘rezolve’ mai multe plecări”, a notat publicația catalană, care a dezvăluit și faptul că alți doi jucători sunt pe picior de plecare de la Barcelona: mijlocașul Oriol Romeu și fundașul Hector Fort.

Inaki Pena, a patra variantă de portar pentru Hansi Flick

Deși s-a aflat pe bancă la primul meci oficial disputat de catalani în acest sezon, 3-0 cu Mallorca, Inaki Pena are șanse infime să evolueze la Barcelona. Joan Garcia, transferat în această vară de la rivala Espanyol, este principala variantă pentru Hansi Flick, iar în lot se află alte două nume importante.

Deși conducătorii clubului și-au dorit ca el să plece în această vară, . Celălalt portar din lot este Wojciech Szczesny, care și-a prelungit înțelegerea în această vară. Polonezul nu a făcut deplasarea pentru meciul cu Mallorca, deoarece noul său contract nu a fost înregistrat.

