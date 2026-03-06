Ionuț Radu, interviu sincer în presa din Spania înainte de Celta Vigo – Real Madrid: „Eram stresat!”

ADVERTISEMENT

Ionuț Radu (28 de ani) este cel mai în formă portar din România. Ajuns în vara anului trecut la Celta Vigo, internaționalul român s-a impus între buturi și a avut prestații foarte bune. Cum s-a produs transferul în Spania.

Ionuț Radu, detalii din culise despre transferul la Celta Vigo

Într-un interviu oferit în Spania, Ionuț Radu a mărturisit că era foarte stresat înainte să facă pasul în La Liga. Portarul român a trecut prin mai multe împrumuturi în ultimii ani, clubul dorind nu mai puțin de 15 milioane de euro pentru un eventual transfer, î .

„Anul trecut îmi expira contractul cu Inter și în ultimele șase luni am plecat la Venezia. Acolo am început să joc după un an și jumătate în care nu o făcusem. După trei luni m-a sunat agentul meu și mi-a spus că Celta este interesată. Când am auzit asta, i-am spus imediat că este în regulă.

M-a surprins interesul lor, pentru că este o echipă de Europa League. Ei veniseră să mă vadă jucând și ceva trebuie să fi făcut bine ca să vrea să mă aducă aici. Este un loc foarte liniștit, lucru foarte important pentru un fotbalist, pentru că nu ai multe distracții. Te poți concentra doar pe fotbal. Pentru mine este locul ideal, îmi place foarte mult.

Înainte să ajung aici eram stresat, pentru că mereu ajungeam la echipe împrumutat de Inter. Împrumuturile te penalizează mult, nu poți avea continuitate. Aici mi-am găsit locul, liniștea, și sunt foarte fericit. Este cea mai bună experiență pe care am avut-o”, a declarat Ionuț Radu, potrivit .

Antoine Semenyo, jucătorul care l-a impresionat pe Ionuț Radu

În ciuda faptului că a făcut parte din lotul lui Inter preț de 8 sezoane, Ionuț Radu a rămas impresionat de un jucător din Anglia. Portarul a împărțit același vestiar la Bournemouth cu Antoine Semenyo, fotbalist pe care Manchester City a plătit 72 de milioane de euro, iar românul a mărturisit că era sigur că atacantul ghanez va face pasul la un club de top din Europa.

„În prima mea zi la Bournemouth i-am spus deja familiei mele că acesta este cel mai bun jucător pe care l-am văzut în viața mea. Le-am spus și că va fi cel mai mare transfer pe care îl va face clubul, iar asta s-a întâmplat anul acesta.

Este un jucător incredibil. Are multă forță, tehnică… are totul. Este foarte bun și eu îl apreciez foarte mult”, a mai spus Ionuț Radu, conform sursei amintite mai sus.