Sport

Ionuț Radu, ipostază inedită! Portarul echipei naționale s-a pozat cu un preparat adorat de români în această perioadă. Foto

Ionuț Radu nu își uită originile de sărbători. Ce a postat portarul echipei naționale cu ocazia Crăciunului și care este preparatul adorat de români cu care s-a fotografiat.
Mihai Dragomir
24.12.2025 | 16:32
Ionut Radu ipostaza inedita Portarul echipei nationale sa pozat cu un preparat adorat de romani in aceasta perioada Foto
ULTIMA ORĂ
Fotografie inedită cu Ionuț Radu de sărbători. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Sărbătorile l-au readus pe Ionuț Radu în România. Portarul celor de la Celta nu a mai ținut cont de faima pe care o are și a decis să apară în spațiul public într-o ipostază autentic românească. Cu ce preparat adorat de români s-a pozat.

Ionuț Radu și poza virală de Crăciun

Scos din Cupa Spaniei de o echipă din divizia secundă, Ionuț Radu a trecut repede peste părăsirea competiției în faza șaisprezecimilor. Portarul echipei naționale a revenit pe plaiuri mioritice și a surprins pe toată lumea.

ADVERTISEMENT

Îmbrăcat cât se poate de comod și purtând o căciulă tradițională de blană, fotbalistul lui Celta Vigo s-a fotografiat având în spate un cadru specific lunii decembrie în România: cârnați puși la uscat. Mesajul care a însoțit postarea de pe Instagram a fost: „Sărbători fericite tuturor / Felices fiestas a todos!”.

Ionuț Radu fotografie

ADVERTISEMENT
Ce au pățit două ucrainence care au încercat să treacă granița cu 60.000...
Digi24.ro
Ce au pățit două ucrainence care au încercat să treacă granița cu 60.000 de dolari ascunși în încălțăminte

Ionuț Radu s-a destăinuit spaniolilor. Ce a spus despre experiența de la Celta Vigo

Ajuns în vară la Celta Vigo, Ionuț Radu s-a impus rapid în echipa ibericilor. Prestațiile sale recente l-au transformat chiar în erou. Acum, la final de an, portarul român le-a spus totul spaniolilor despre cum se simte la echipă și ce a însemnat pentru el transferul în La Liga.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Sunt deja morți!" Andrew Tate, mesaj tranșant la 3 zile după ce a fost bătut măr

„Sunt foarte fericit și foarte mândru, dar și de echipă, deoarece avem un sezon foarte bun. Trebuie să ne îmbunătățim și să ne străduim să facem mai mult. Când mi s-a spus că Celta Vigo era interesată de mine, i-am spus imediat agentului meu că era echipa la care mi-aș fi dorit să ajung. Sunt aici și sunt foarte fericit.

Nimic în viață nu este vreodată sigur, așa că trebuie să muncești pentru ceea ce îți dorești. Am venit aici cu umilitate, gata să muncesc din greu, știind că este o echipă de top și că trebuie să te străduiești să-ți câștigi locul. Avem trei portari buni, cu o concurență sănătoasă, iar antrenorul ia decizia”, a declarat Ionuț Radu, într-un interviu pentru spaniolii de la Marca.

ADVERTISEMENT

Marele vis al lui Ionuț Radu

Ionuț Radu le-a mai spus jurnaliștilor spanioli care este marea sa ambiție alături de Celta Vigo. Portarul român vrea să ajungă alături de echipa lui cât mai departe în Europa League, însă nu neglijează nici campionatul.

„Am multă încredere în echipă. Suntem un grup care este foarte dornic să facă lucrurile bine și am văzut în meciurile trecute de ce suntem capabili. Trebuie doar să îmbunătățim micile detalii, iar de acolo vor veni multe lucruri bune.

Lucrăm pentru a obține o poziție bună în campionat și a ajunge departe în Europa League. Acesta este obiectivul nostru și de aceea suntem aici, să facem tot posibilul în ambele competiții. Uneori lucrurile nu merg așa cum ne dorim, dar luptăm întotdeauna pentru a ne atinge obiectivele”, a mai spus portarul în vârstă de 28 de ani.

  • 5 milioane de euro este cota actuală a lui Ionuț Radu
Emoționant! Versurile lacrimogene cu care Adrian Păunescu l-a convins pe Gică Hagi să...
Fanatik
Emoționant! Versurile lacrimogene cu care Adrian Păunescu l-a convins pe Gică Hagi să revină la națională la un meci cu Ungaria
S-a răzgândit în ultimul moment! Rebeca Necula a refuzat CSM București și semnează...
Fanatik
S-a răzgândit în ultimul moment! Rebeca Necula a refuzat CSM București și semnează cu noua forță din Liga Florilor. Exclusiv
Cadou deosebit de Crăciun pentru una dintre echipele de tradiție din România: „Este...
Fanatik
Cadou deosebit de Crăciun pentru una dintre echipele de tradiție din România: „Este chiar unul meritat!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Dan Șucu, acuzat direct că ar fi cumpărat Genoa cu 'bani furați'! Ce...
iamsport.ro
Dan Șucu, acuzat direct că ar fi cumpărat Genoa cu 'bani furați'! Ce afaceri 'de milioane de euro' cu statul ar avea: 'Folosește o firmă dintr-un sat din județul Galați'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!