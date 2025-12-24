Ionuț Radu, ipostază inedită! Portarul echipei naționale s-a pozat cu un preparat adorat de români în această perioadă. Foto

ADVERTISEMENT

Sărbătorile l-au readus pe Ionuț Radu în România. Portarul celor de la Celta nu a mai ținut cont de faima pe care o are și a decis să apară în spațiul public într-o ipostază autentic românească. Cu ce preparat adorat de români s-a pozat.

Ionuț Radu și poza virală de Crăciun

, Ionuț Radu a trecut repede peste părăsirea competiției în faza șaisprezecimilor. Portarul echipei naționale a revenit pe plaiuri mioritice și a surprins pe toată lumea.

Îmbrăcat cât se poate de comod și purtând o căciulă tradițională de blană, fotbalistul lui Celta Vigo s-a fotografiat având în spate un cadru specific lunii decembrie în România: cârnați puși la uscat. Mesajul care a însoțit postarea de pe Instagram a fost: „Sărbători fericite tuturor / Felices fiestas a todos!”.

Ionuț Radu s-a destăinuit spaniolilor. Ce a spus despre experiența de la Celta Vigo

Ajuns în vară la Celta Vigo, Ionuț Radu s-a impus rapid în echipa ibericilor. . Acum, la final de an, portarul român le-a spus totul spaniolilor despre cum se simte la echipă și ce a însemnat pentru el transferul în La Liga.

„Sunt foarte fericit și foarte mândru, dar și de echipă, deoarece avem un sezon foarte bun. Trebuie să ne îmbunătățim și să ne străduim să facem mai mult. Când mi s-a spus că Celta Vigo era interesată de mine, i-am spus imediat agentului meu că era echipa la care mi-aș fi dorit să ajung. Sunt aici și sunt foarte fericit.

Nimic în viață nu este vreodată sigur, așa că trebuie să muncești pentru ceea ce îți dorești. Am venit aici cu umilitate, gata să muncesc din greu, știind că este o echipă de top și că trebuie să te străduiești să-ți câștigi locul. Avem trei portari buni, cu o concurență sănătoasă, iar antrenorul ia decizia”, a declarat Ionuț Radu, într-un interviu pentru spaniolii de la

Marele vis al lui Ionuț Radu

Ionuț Radu le-a mai spus jurnaliștilor spanioli care este marea sa ambiție alături de Celta Vigo. Portarul român vrea să ajungă alături de echipa lui cât mai departe în Europa League, însă nu neglijează nici campionatul.

„Am multă încredere în echipă. Suntem un grup care este foarte dornic să facă lucrurile bine și am văzut în meciurile trecute de ce suntem capabili. Trebuie doar să îmbunătățim micile detalii, iar de acolo vor veni multe lucruri bune.

Lucrăm pentru a obține o poziție bună în campionat și a ajunge departe în Europa League. Acesta este obiectivul nostru și de aceea suntem aici, să facem tot posibilul în ambele competiții. Uneori lucrurile nu merg așa cum ne dorim, dar luptăm întotdeauna pentru a ne atinge obiectivele”, a mai spus portarul în vârstă de 28 de ani.