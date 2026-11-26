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Celta Vigo, echipa lui Ionuț Radu (29 de ani) va întâlni, joi, 26 noiembrie, în etapa 5 din Europa League, pe Estadio Balaidos, pe Bournemouth. Ibericii au nevoie de un succes pentru a urca pe locurile de calificare în play-off-ul competiției continentale, însă misiunea se anunță dificilă. Trupa din Premier League are un parcurs perfect în a doua întrecere continentală, cu 12 puncte din tot atâtea posibile.

Ionuț Radu are încredere înaintea meciului cu Bournemouth

Cu doar o zi înaintea duelului împotriva fostei sale formații Ionuț Radu a vorbit despre perioada petrecută la Bournemouth. ”Tricolorul” are numai cuvinte de laudă la adresa britanicilor și, deși se așteaptă la un duel dificil, este cu gândul numai la cele trei puncte pe care Celta Vigo le poate obține.

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”Întotdeauna este plăcut să-mi revăd foștii coechipieri. Când eram acolo, se dezvoltau sub conducerea lui Iraola și cred că se descurcă foarte bine acum. Pentru mine, este o ocazie excelentă să mă reîntâlnesc cu foștii mei coechipieri. Sper să-i învingem”, a spus Ionuț Radu, la conferința de presă, potrivit .

În ciuda lipsei de rezultate pozitive în Europa League, jucătorii lui Celta Vigo își păstrează încrederea că pot obține calificarea în fazele eliminatorii ale competiției. Goalkeeper-ul român este convins că tensiunea din jurul echipei trebuie gestionată, iar una dintre motivațiile principale este istoricul grupului. Același nucleu de jucători a terminat pe locul 6 în La Liga, în stagiunea precedentă, și .

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”Trebuie să trăim cu această presiune, să avem încredere în noi înșine. Mai sunt trei meciuri după Bournemouth. Trebuie să avem mai multă încredere în noi înșine, mai ales acum, pentru că am arătat ce putem face. Suntem aceeași echipă ca anul trecut și am făcut niște lucruri grozave.

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Trebuie să avem încredere în noi înșine și să nu ne punem presiune. Grupul este calm, încrezător că putem face lucrurile bine. Trebuie doar să nu ne oprim după o victorie. Trebuie să continuăm să credem până la victorie și până la obținerea punctelor”, a continuat Ionuț Radu.

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Celta Vigo are șanse de calificare în Europa League

Echipa lui Ionuț Radu a avut un început dezastruos în cupele europene. Ajunși în faza principală a competiției, . Victoria a venit după eșecul, din prima etapă, contra Omoniei Nicosia, echipa lui Florin Tănase, 0-1, și al celui din runda secundă contra lui Juventus, 1-2. Ionuț Radu a cedat și împotriva celuilalt român pe care l-a întâlnit în Europa League: Darius Olaru. Royal Union Saint-Gilloise a învins pe Celta Vigo, 1-0.

În prezent, echipa de pe Estadio Balaidos se află pe locul 27 în competiție, cu numai trei puncte. Revenirea pe locurile ce asigură calfiicarea în play-off-ul Europa League este un obiectiv realizabil, ținând cont că diferența față de ocupanta locului 24, Sturm Graz, este de numai un punct. Acesta este programul trupei lui Ionuț Radu până la sfârșitul fazei principale:

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