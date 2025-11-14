Ionuț Radu, motivație maximă înainte de Bosnia – România: ”Confortul nostru va fi când vom ajunge la Mondial”

ADVERTISEMENT

România este obligată să nu piardă în fața Bosniei pentru a mai păstra șanse de a ajunge pe locul 2 în grupa din preliminariile Cupei Mondiale. Ionuț Radu este încrezător că ”tricolorii” vor fi la turneul final de anul viitor.

Ionuț Radu, revedere emoționantă cu Edin Dzeko la Bosnia – România

Cel mai probabil, Ionuț Radu va apăra poarta naționalei României în partida din Bosnia, programată sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 21:45, și îl va avea ca adversar pe fostul său coleg de la Inter Milano, Edin Dzeko.

ADVERTISEMENT

”(n.r. – Ai fost , cine a fost mai bun la antrenamente?) Uneori am scos eu foarte multe mingi, alteori a marcat el foarte mult. E un jucător bun. Are o carieră bună și e o legendă pentru Bosnia. Sunt mândru să joc împotriva lui și să-l întâlnesc din nou.

(n.r. – La meciul tur nici nu ai fost în lot, iar acum ești titular. Cum e această ascensiune?) Cum am mai spus, viața unui fotbalist se poate schimba foarte repede, atât pozitiv, cât și negativ.

ADVERTISEMENT

Nu găsim confort în a termina pe locul 3. Confortul nostru va fi când vom ajunge la Mondial. Eu nu mă gândesc la baraj, ci la meciul de mâine, pentru că el este cel mai important”, a declarat Ionuț Radu.

ADVERTISEMENT

Ionuț Radu e convins că România se va califica la Mondial

Întrebat dacă simte că a venit momentul ca naționala României să ajungă la Cupa Mondială, portarul în vârstă de 28 de ani își dorește ca aceste calificări la turneele finale să devină un lucru normal.

”(n.r. – Simți că acesta este momentul să ajungeți la Mondial?) Da, bineînțeles… Mergem la meciul de mâine cu foarte mare încredere. Cum am spus și în 2019, sunt foarte încrezător în generația aceasta. Suntem conștienți că trebuie să facem să devină calificările la Mondial sau la EURO o normalitate și nu un eveniment istoric.

ADVERTISEMENT

Asta încercăm să facem. Dacă vom juca la fel cum am făcut-o cu Austria, sunt sigur că vom confirma forma de anul trecut de la EURO. Vă rugăm să fiți alături de noi, iar noi nu vă vom dezamăgi.

(n.r. – E presiunea mai mare pe Bosnia decât pe noi?) Noi am avut încredere întotdeauna, iar meciul cu Austria a fost doar o confirmare a muncii pe care a depus-o echipa. Ne-am revenit, ne-am dat seama de calitățile noastre și asta ne-a dat un boost pentru meciul de mâine. Jucăm de la egal la egal, e un meci care pe care și cea mai bună echipă va câștiga”, a spus Ionuț Radu.

Clasamentul Grupei H înainte de Bosnia – România

Meciul Bosnia – România, din penultima etapă a Grupei H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026, se va disputa . Jocul este extrem de important în lupta pentru locul 2.

Programul ultimelor 2 etape ale Grupei H

”Tricolorii” sunt obligați să nu piardă cu Bosnia pentru a rămâne în cursa pentru locul 2. În cazul unei remize, România va avea nevoie ca în ultima etapă bosniacii să piardă pe terenul Austriei, iar noi să învingem San Marino.

Sâmbătă, 15 noiembrie

Ora 19:00 : Cipru – Austria (Digi Sport 1)

Cipru – Austria (Digi Sport 1) Ora 21:45: Bosnia – România (Prima TV)

Marți, 18 noiembrie