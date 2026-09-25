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Ionuț Radu nu își reproșează golul lui Gyokeres din Suedia – România 2-1: „Am respins în lateral, s-a întâmplat să fie acolo”

Ionuț Radu, prima reacție după Suedia - România 2-1 în Liga Națiunilor: „Se putea mai mult”. Cum a comentat golul primit de la Gyokeres: „A fost puțină neșansă”
Gabriel-Alexandru Ioniță
26.09.2026 | 00:00
Ionut Radu nu isi reproseaza golul lui Gyokeres din Suedia Romania 21 Am respins in lateral sa intamplat sa fie acolo
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Ionuț Radu nu își reproșează golul lui Gyokeres din Suedia - România 2-1. Foto: Mihai-Antonio Vasile / FANATIK
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Ionuț Radu (29 de ani) nu își reproșează golul primit de la Viktor Gyokeres (28 de ani), al doilea al nordicilor, în meciul Suedia – România 2-1, disputat vineri seară la Solna în prima etapă din Liga Națiunilor, Liga B. Portarul de la Celta Vigo consideră că a avut parte și de ghinion la faza respectivă.

Prima reacție a lui Ionuț Radu după Suedia – România 2-1 în Liga Națiunilor

El a reușit să respingă inițial în lateral, dar ulterior mingea a ajuns fix la starul lui Arsenal, care a reușit să marcheze în ciuda eforturilor lui Radu Drăgușin. Pe de altă parte, Radu a apreciat că România putea obține un rezultat mai bun în această partidă, după modul în care s-a desfășurat jocul.

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„Da, normal, cred că se putea mai mult. O echipă cu foarte mare experiență, dar cred că am făcut un meci bun. (n.r. Dacă putea să facă mai mult la golul 2) Mai mult? Nu știu, a fost puțină neșansă, am respins în lateral, s-a întâmplat să fie Gyokeres acolo. Cred că a fost un meci bun, trebuie să plecăm de la prestația asta”, a declarat Ionuț Radu pentru Antena 1 la finalul meciului Suedia – România 2-1. 

Ce a spus Florin Prunea despre acea fază

Fostul portar al „Generației de Aur” a apreciat că poate Radu ar fi putut face mai mult la acea fază, fără să fie însă vorba despre o greșeală propriu-zisă a goalkeeper-ului de la Celta Vigo. „Am tratat cu superficialitate faza asta (n.r. la golul doi). Ne așteptam să bată sus. Radu, cu puțină șansă, putea să o respingă.

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A respins-o în lateral, dar nu destul de puternic. Au apărut probleme acolo unde nu ne-am fi așteptat. La fundașii centrali avem probleme, și la Ghiță, și la Coubiș. Același lucru l-a făcut și la golul doi (n.r eroarea lui Ghiță), când scapă din marcaj. Ăsta-i riscul când joci cu trei fundași centrali. Nu sunt în apele lor Coubiș și Ghiță acolo”, a spus Prunea în direct la Digi Sport la pauza meciului de la Solna. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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