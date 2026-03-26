România a ratat calificarea la Campionatul Mondial după înfrângerea la limită suferită în fața Turciei, iar finalul partidei a fost marcat de emoții puternice în tabăra „tricolorilor“. Ionuț Radu nu și-a putut stăpâni lacrimile, imaginea portarului spunând totul despre dezamăgirea unei echipe care a sperat până în ultimul moment.

Ionuț Radu, cu lacrimi în ochi după eșecul din Turcia

Portarul României a recunoscut superioritatea adversarului, dar a subliniat că diferența s-a făcut la detalii. El a insistat pe unitatea echipei și pe nevoia de a merge mai departe cu fruntea sus după ratarea calificării.

„Frustrarea e imensă. Acum trăim o dezamăgire incredibil de mare, nu ne-a ieşit absolut deloc jocul, am făcut foarte multe greşeli pe construcţie, ne-a costat. Asta era singura noastră motivație, de a merge la Mondial. Au profitat de singura noastră neatenție, a fost și neșansă. Capul sus acum și mergem înainte. A fost o fază dificilă la gol, lucrată de ei. Marcatorul a venit din linia a doua, e greu și de poziționat în acea poziție. Felicitări lor. Noi eram primii care aveam speranțe. Momentan nu avem ce face, trebuie să aducem mai mult din partea noastră. Pierderea asta să se transforme în motivaţie pentru următoarea campanie.

S-a văzut că am jucat împotriva unor jucători mai valoroși. Ne-am bătut de la egal la egal, dar au fost mai buni seara asta. Aici, când ești la națională, trebuie să fii 100% mereu. Suntem profesioniști, suntem obișnuiți cu asemenea atmosferă, dar pe ei i-a împins de la spate. Tot ce știu că noi trebuie să dăm și mai mult de atât, să fim uniți, ca echipă. Să fim împreună toți, de la jucători, la voi, jurnaliști, la suporteri. Toți avem același obiectiv, trebuie să ținem capul sus“, a declarat Ionuț Radu.

Ce a declarat Ianis Hagi după Turcia – România 1-0

România a avut o evoluție solidă din punct de vedere defensiv la Istanbul, dar în atac nu a contat aproape deloc, cea mai mare ocazie fiind bara lui Nicolae Stanciu din minutul 77. după eșecul care a năruit speranțele României pentru o calificare la Cupa Mondială. „Din punct de vedere al atitudinii și al fazei defensive, ne-a ieșit în mare parte. Am lăsat de dorit la faza ofensivă. Suntem dezamăgiți, n-a fost de ajuns, trebuie să acceptăm, ne doare.

Ne doream să fim la mondiale, nu suntem, capul jos și la muncă. Trebuie să ai mingea ca să ai curaj. N-am reușit să găsim soluția de a ieși din apărare, de a avea fazele de atac rapide pe care le-am făcut în trecut. Am vorbit și la pauză să ținem de rezultat, să continuăm ce am făcut din punct de vedere defensiv și să ne dăm o șansă să marcăm pe contraatac.

Am avut și eu ocazia aceea, a avut Nicu acea bară, n-am avut multe, dar dacă eram mai atenți puteam să ducem meciul în prelungiri, unde se putea întâmpla orice. E greu să analizez la cald, sunt prea multe gânduri, de ce nu am reușit mai mult. Clar nu a fost seara noastră, rămâne să muncim, să mergem înainte și să arătăm mai bine din vară încolo”, a afirmat acesta la finalul partidei Turcia – România 1-0, conform .

Ianis Hagi, antrenat de tatăl său la echipa națională?

, iar legendarul tehnician ar putea fi înlocuit pe banca primei reprezentative de tatăl lui Ianis Hagi, Gheorghe Hagi. Fotbalistul celor de la Alanyaspor nu a dorit să comenteze această posibilitate. „(n.r. ce urmează pentru echipa națională?) Nu cred că poate cineva să dea un răspuns în seara asta.

(n.r. cum ar fi să fii antrenat la echipa națională de tatăl tău?) Durerea este prea mare în seara asta, ca să pot să mă gândesc la ziua de mâine. Important era să câștigăm meciul, să mergem în finală, dar nu am reușit. Ne pare rău pentru oamenii de acasă și pentru cei care au călătorit până aici”, a afirmat internaționalul român după eșecul suferit la Istanbul.