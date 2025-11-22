Ionuț Radu, one man show în Spania! Ce a făcut portarul român după victoria uriașă obținută de Celta. Video

ADVERTISEMENT

Celta Vigo a obținut o victorie importantă în deplasare cu Deportivo Alaves. Finalul partidei a fost marcat de sărbătoarea oaspeților, iar în centrul atenției a fost nimeni altul decât Ionuț Radu, portarul echipei naționale a României.

Ionuț Radu a făcut show după ce a câștigat cu Celta în La Liga

Celta Vigo a urcat, temporar, pe locul 10 în La Liga, cu 16 puncte, după ce a învins Deportivo Alaves cu 1-0 în deplasare. Unicul gol al meciului a fost marcat de către Iago Aspas, care a transformat cu succes o lovitură de la 11 metri în minutul 55.

La final, Ionuț Radu și colegii săi au sărbătorit pe teren victoria, iar totul a fost imortalizat într-un videoclip postat pe rețelele sociale. Portarul român a fost cel care a ieșit în evidență. După ce a păstrat poarta intactă, Ionuț Radu a fost surprins cu capul în jos, sprijinit de coechipieri, spre deliciul suporterilor.

De ce a lipsit Ionuț Radu din poarta echipei naționale la meciul cu San Marino

Ionuț Radu a revenit la timp pentru meciul din campionat cu Alaves. El a ratat la Ploiești în ultima etapă a preliminariilor pentru CM 2026. motiv pentru care s-a stabilit să nu forțeze.

Marele regret al carierei lui Ionuț Radu

Nu cu mult timp în urmă, Ionuț Radu a vorbit despre marele său regret din cariera de fotbalist. Portarul în vârstă de 28 de ani a mărturisit că regretă că nu a fost în lotul României la Euro 2024.

„Partidele de la Euro le-am trăit cu emoții mari, aș fi vrut să fiu acolo cu echipa. I-am susținut de la distanță și au făcut o treabă extraordinar de bună!”, spunea Ionuț Radu înainte de Bosnia – România 3-1.