Ionuț Radu, one man show în Spania! Ce a făcut portarul român după victoria uriașă obținută de Celta. Video

Ionuț Radu a făcut spectacol după meciul celor de la Celta Vigo. Ipostaza inedită în care a fost surprins portarul echipei naționale la finalul partidei.
Mihai Dragomir
22.11.2025 | 20:15
Ionut Radu one man show in Spania Ce a facut portarul roman dupa victoria uriasa obtinuta de Celta Video
Ionuț Radu a făcut spectacol după victoria cu Celta Vigo. Sursa Foto: Colaj Fanatik.
Celta Vigo a obținut o victorie importantă în deplasare cu Deportivo Alaves. Finalul partidei a fost marcat de sărbătoarea oaspeților, iar în centrul atenției a fost nimeni altul decât Ionuț Radu, portarul echipei naționale a României.

Ionuț Radu a făcut show după ce a câștigat cu Celta în La Liga

Celta Vigo a urcat, temporar, pe locul 10 în La Liga, cu 16 puncte, după ce a învins Deportivo Alaves cu 1-0 în deplasare. Unicul gol al meciului a fost marcat de către Iago Aspas, care a transformat cu succes o lovitură de la 11 metri în minutul 55.

La final, Ionuț Radu și colegii săi au sărbătorit pe teren victoria, iar totul a fost imortalizat într-un videoclip postat pe rețelele sociale. Portarul român a fost cel care a ieșit în evidență. După ce a păstrat poarta intactă, Ionuț Radu a fost surprins cu capul în jos, sprijinit de coechipieri, spre deliciul suporterilor.

 

Vezi această postare pe Instagram

 

O postare distribuită de Celta (@rccelta)

De ce a lipsit Ionuț Radu din poarta echipei naționale la meciul cu San Marino

Ionuț Radu a revenit la timp pentru meciul din campionat cu Alaves. El a ratat meciul cu San Marino, câștigat de România cu 7-1 la Ploiești în ultima etapă a preliminariilor pentru CM 2026. El a suferit atunci, înaintea jocului, o accidentare la unul dintre degete, motiv pentru care s-a stabilit să nu forțeze.

Marele regret al carierei lui Ionuț Radu

Nu cu mult timp în urmă, Ionuț Radu a vorbit despre marele său regret din cariera de fotbalist. Portarul în vârstă de 28 de ani a mărturisit că regretă că nu a fost în lotul României la Euro 2024.

„Partidele de la Euro le-am trăit cu emoții mari, aș fi vrut să fiu acolo cu echipa. I-am susținut de la distanță și au făcut o treabă extraordinar de bună!”, spunea Ionuț Radu înainte de Bosnia – România 3-1.

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
