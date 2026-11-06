Ionuț Radu, OUT de la naționala României! Anunțul FRF: „Celta Vigo a trimis scrisoare”

CE TREBUIE SĂ ȘTII Ionuț Radu s-a accidentat și lipsește cu Polonia și Bosnia

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Ionuț Radu are probleme medicale și nu va fi disponibil pentru meciurile naționalei României cu Polonia și Bosnia, din grupa B4 din UEFA Nations League. , are șanse mari să fie convocat de selecționerul Gică Hagi. și a trimis o scrisoare oficială către staff-ul medical al naționalei României.

Ionuț Radu s-a accidentat și lipsește cu Polonia și Bosnia

Federația Română de Fotbal a detaliat cazul pe site-ul oficial. Celta Vigo vrea să profite de pauză și să-l țină pe Ionuț Radu în Spania pentru a-și rezolva o probleme mai veche de sănătate la umărul drept. România ocupă ultimul loc în grupă cu Suedia, Bosnia și Polonia, cu 0 puncte după 4 meciuri și un golaveraj negativ (-10).

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„Portarul legitimat la Celta Vigo va efectua un tratament medical pentru a-și rezolva o problemă de sănătate mai veche. Ca urmare a convocării preliminare primite de Ionuț Radu, clubul Celta Vigo a trimis o scrisoare către staff-ul medical al Echipei Naționale prin care informează asupra stării de sănătate a jucătorului.

Conform raportului transmis de departamentul medical al clubului spaniol în data de 1 noiembrie 2026, Ionuț Radu se confruntă cu o afecțiune la umărul drept, cu modificări degenerative vechi, urmând să efectueze un tratament și să respecte o perioadă strictă de repaus pentru recuperare.

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Ionuț Radu confirmă situația medicală și își dorește să urmeze acest tratament pentru a-și remedia problema medicală. Ca urmare a acestei situații, confirmată de Ionuț Radu, portarul nu va face parte din lotul național la meciurile din această lună”, se arată pe site-ul .

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Unul dintre portarii favoriți să-i ia locul lui Ionuț Radu este Laurențiu Popescu. Campion cu Universitatea Craiova și titular incontestabil în poarta oltenilor, fotbalistul de 29 de ani nu a fost selectat de Gică Hagi în precedenta acțiune a naționalei de fotbal a României.