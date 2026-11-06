Sport

Ionuț Radu, OUT de la naționala României! Anunțul FRF: „Celta Vigo a trimis scrisoare”

Răzvan Rădulescu
06.11.2026 | 12:18
Ionut Radu OUT de la nationala Romaniei Anuntul FRF Celta Vigo a trimis scrisoare
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Ionuț Radu nu va putea fi convocat de Gică Hagi din cauza unor probleme de sănătate. Foto: sport.pictures.eu.
Ionuț Radu are probleme de sănătate și nu va fi convocat de Gică Hagi pentru meciurile cu Polonia și Bosnia, ultimele din UEFA Nations League.
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Ionuț Radu are probleme medicale și nu va fi disponibil pentru meciurile naționalei României cu Polonia și Bosnia, din grupa B4 din UEFA Nations League. Din informațiile FANATIK, Laurențiu Popescu, goalkeeperul Universității Craiova, are șanse mari să fie convocat de selecționerul Gică Hagi. Celta Vigo a fost cea care a înaintat demersul și a trimis o scrisoare oficială către staff-ul medical al naționalei României.

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Federația Română de Fotbal a detaliat cazul pe site-ul oficial. Celta Vigo vrea să profite de pauză și să-l țină pe Ionuț Radu în Spania pentru a-și rezolva o probleme mai veche de sănătate la umărul drept. România ocupă ultimul loc în grupă cu Suedia, Bosnia și Polonia, cu 0 puncte după 4 meciuri și un golaveraj negativ (-10).

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„Portarul legitimat la Celta Vigo va efectua un tratament medical pentru a-și rezolva o problemă de sănătate mai veche. Ca urmare a convocării preliminare primite de Ionuț Radu, clubul Celta Vigo a trimis o scrisoare către staff-ul medical al Echipei Naționale prin care informează asupra stării de sănătate a jucătorului.

Conform raportului transmis de departamentul medical al clubului spaniol în data de 1 noiembrie 2026, Ionuț Radu se confruntă cu o afecțiune la umărul drept, cu modificări degenerative vechi, urmând să efectueze un tratament și să respecte o perioadă strictă de repaus pentru recuperare.

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Ionuț Radu confirmă situația medicală și își dorește să urmeze acest tratament pentru a-și remedia problema medicală. Ca urmare a acestei situații, confirmată de Ionuț Radu, portarul nu va face parte din lotul național la meciurile din această lună”, se arată pe site-ul FRF.ro.

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Unul dintre portarii favoriți să-i ia locul lui Ionuț Radu este Laurențiu Popescu. Campion cu Universitatea Craiova și titular incontestabil în poarta oltenilor, fotbalistul de 29 de ani nu a fost selectat de Gică Hagi în precedenta acțiune a naționalei de fotbal a României.

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Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în presă la nivel de practică în anul 2020. A scris articole de presă pentru Hotnews.ro, secțiunea sport și Digisport.ro. În 2022, a debutat în presă, atunci când s-a angajat la Eurosport.ro.
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