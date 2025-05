Ionuț Radu, out de la Venezia după ce a retrogradat în Serie B: „Suntem în regulă la capitolul portari”

Filippo Antonelli, directorul sportiv al celor de la Venezia, a anunțat ce planuri are clubul privind contractul lui Ionuț Radu, după retrogradarea în Serie B. Portarul român a semnat cu Venezia în iarnă, după despărțirea de Inter, și a avut mai multe evoluții apreciate.

Directorul sportiv de la Venezia a făcut anunțul privind viitorul lui Ionuț Radu

Ionuț Radu a strâns 15 partide în Serie A pentru Venezia, iar în patru dintre ele nu a primit gol. , însă contractul său expiră la finalul lunii iunie, iar clubul nu are vreo intenție de a prelungi înțelegerea după retrogradarea în divizia secundă.

Directorul sportiv al celor de la Venezia a anunțat că gruparea se va baza în Serie B pe sârbul Filip Stankovic, care va fi achiziționat de la Inter, și pe Filippo Neri și Alessandro Plizzari, care vor reveni la echipă după ce au fost împrumutați în Serie C.

„Transferul lui Stankovic devenea obligatoriu dacă am fi rămas în Serie A, dar e doar un drept de cumpărare în cazul retrogradării. Îl vom activa, pentru 1.5 milioane, iar Inter va rămâne cu un procentaj, avem această posibilitate până la data de 18 iunie.

Radu avea un contract important cu Inter, am plătit o parte din el. (n.r. îl păstrați pe Radu dacă semnează Stankovic?) Îî avem pe Stankovic, Plizzari și Neri, cred că suntem în regulă la capitolul portari”, a declarat Filippo Antonelli, conform .

Ionuț Radu, extrem de afectat după ce Venezia a retrogradat în Serie B

Venezia avea încă speranțe de salvare înainte de ultima etapă din Serie A, în care urma să o întâlnească pe Juventus. Gruparea pregătită de Eusebio Di Francesco a condus cu 1-0 și a egalat situația pe tabelă (2-2) în repriza secundă, dar „Bătrâna Doamnă” a mai punctat o dată și a obținut victoria de care avea nevoie pentru a-și asigura prezența în Champions League.

. „Mă doare! De când am ajuns, am avut în gând doar această zi, în care speram să ne salvăm, însă ea nu a venit și ne pare foarte rău, mai ales pentru oamenii din Venezia. Am dat totul pentru salvare, în fotbal din păcate nu culegi întotdeanua ceea ce ți-ai dori”, a declarat portarul român.