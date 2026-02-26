Sport
Ionuț Radu, performanță rară chiar sub ochii lui Răzvan Lucescu! Ce a izbutit în Celta Vigo – PAOK și cum a sărbătorit calificarea. Foto

Celta Vigo a scos PAOK-ul lui Răzvan Lucescu în play-off-ul Europa League. Cifrele lui Ionuț Radu în poarta formației spaniole spun totul despre acest duel.
Traian Terzian
27.02.2026 | 00:50
Ionut Radu performanta rara chiar sub ochii lui Razvan Lucescu Ce a izbutit in Celta Vigo PAOK si cum a sarbatorit calificarea Foto
Ionuț Radu, sperietoare în poarta lui Celta Vigo pentru PAOK-ul lui Răzvan Lucescu. Sursă foto: Hepta
Ionuț Radu s-a integrat extraordinar la Celta Vigo și s-a calificat alături de iberici în optimile de finală ale Europa League, după ce a trecut în drumul său de PAOK Salonic și Răzvan Lucescu.

Cifrele lui Ionuț Radu la meciul Celta Vigo – PAOK

După o victorie cu 2-1 obținută în partida tur din Grecia, spaniolii porneau ca mari favoriți la calificarea în optimi. Dacă Celta era destul de liniștită pentru retur, trupa lui Răzvan Lucescu trebuia să găsească soluții ofensive în încercarea de a întoarce soarta calificării.

Doar că diferența de valoare a fost semnificativă și PAOK nu numai că nu a reușit ”remontada” mult visată, dar a pierdut și returul, scor 0-1. Mai mult decât atât, grecii au avut doar 4 șuturi spre poarta lui Ionuț Radu, dar nu au cadrat niciunul.

Fără să aibă ceva de apărat, portarul naționalei României a primit o notă mică. El a fost notat de Sofascore cu 6,8, în condițiile în care media echipei a fost de 7,0. Radu a avut a patra cea mică notă dintre jucătorii de la Celta și a treia de la coadă dintre titulari.

Ionuț Radu, one-man show pe Balaidos

Calificarea în optimile de finală reprezintă o performanță extraordinară pentru Celta Vigo și a fost sărbătorită cu mult fast de jucătorii lui Claudio Giraldez și suporterii prezenți pe Estadio de Balaidos.

În final, jucătorii formației galiciene s-au adunat la peluza unde se aflau fanii cei mai pasionali pentru o fotografie de grup. A fost momentul în care Ionuț Radu a ieșit la rampă. Portarul român a ales să facă poza stând în cap și cu mâinile întinse, ajutat fiind de câțiva coechipieri.

Cu cine va juca Celta Vigo în optimile Europa League

După bucuria calificării în optimile de finală ale Europa League, pentru Celta Vigo și portarul român Ionuț Radu urmează emoțiile tragerii la sorți ce va avea loc vineri, 27 februarie, de la ora 14:00.

Orice vor decide sorții, pentru galicieni urmează o dublă infernal de grea. Și asta deoarece adversarul se va alege dintre Olympique Lyon și Aston Villa, formațiile clasate primele două locuri în grupă, și două forțe ale Europei.

