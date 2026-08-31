Sport

Ionuț Radu, cel mai bun jucător de pe teren în Celta – Bilbao 0-2. Ce a scris presa spaniolă de internaționalul român

Ionuț Radu (29 de ani) a avut o evoluție fantastică în La Liga, dar acest lucru nu a fost de ajuns. Celta a cedat în fața lui Athletic Bilbao, scor 0-2.
Traian Terzian
31.08.2026 | 10:37
Ionut Radu cel mai bun jucator de pe teren in Celta Bilbao 02 Ce a scris presa spaniola de internationalul roman
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Ionuț Radu (29 de ani) a impresionat în partida Celta - Bilbao 0-2. Sursă foto: Hepta
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Celta are un început de sezon dezastruos și a adunat un singur punct din trei meciuri. În weekend a pierdut pe teren propriu cu Athletic Bilbao, dar Ionuț Radu a fost remarcatul meciului și a fost lăudat de presa spaniolă.

Ionuț Radu a impresionat în Celta – Bilbao 0-2

În etapa cu numărul 3 din La Liga, Celta a primit vizita lui Athletic Bilbao. Bascii au făcut legea pe Estadio de Balaidos și s-au impus clar cu 2-0. Însă, scorul putea fi încă și mai dur fără intervențiile extraordinare ale lui Ionuț Radu.

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Preferat titular deși Celta l-a adus pe turcul Altay Bayindir de la Manchester United, internaționalul român a fost desemnat cel mai bun jucător de pe teren de portalul Sofascore. Portarul Celtei a primit nota nota 8,5, în condițiile în care media echipei a fost de doar 6,76.

Interesant că următorii trei jucători ai gazdelor cu note acceptabile au fost Yoel Lago, Miguel Roman și Javier Rueda, cu toții intrați pe teren în startul părții secunde. Cel mai bun jucător de la învingători a fost Alex Berenguer, care a primit nota 8,2.

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Ionuț Radu are la picioare presa din Spania

Presa spaniolă a remarcat și ea evoluția lui Ionuț Radu, considerând că fără intervențiile portarului român scorul ar fi luat proporții astronomice. ”A evitat un rezultat scandalos în prima repriză. O paradă la picioarele lui Sancet și o intervenție la șutul lui Inaki Williams au împiedicat goluri sigure. Ambele au fost de neoprit. Cel mai bun jucător al Celtei de departe”, a scris As.

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”Athletic le-a dat o bătaie zdrobitoare celor de la Celta într-o primă repriză formidabilă, dominându0i complet oamenii lui Giraldez și marcând două goluri care ar fi putut fi patru dacă nu ar fi fost Radu.

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Românul l-a împiedicat pe Sancet să înscrie un gol cu ​​o paradă excelentă. Inaki Williams a avut o ocazie unu la unu cu Radu, dar portarul Celtei a salvat cu o paradă magnifică cu o singură mână”, a notat și publicația Sport.

Gică Hagi jubilează după evoluția lui Ionuț Radu

Evoluția excelentă a lui Ionuț Radu este un motiv de liniște pentru selecționerul Gică Hagi, în vederea partidelor pe care naționala României le va susține în această toamnă în noua ediție a Ligii Națiunilor.

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Cel mai probabil, portarul Celtei Vigo va fi titular în jocurile programate la finalul septembrie și începutul lui octombrie. ”Tricolorii” vor întâlni Suedia de două ori, Bosnia Herțegovina și Polonia, iar programul este următorul:

  • 25 septembrie Suedia – România, ora 21:45
  • 28 septembrie România – Bosnia Herțegovina, ora 21:45
  • 2 octombrie Polonia – România, ora 21:45
  • 5 octombrie România – Suedia, ora 21:45
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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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