Ionuț Radu, peste Courtois, Joan Garcia și Oblak în La Liga! Poate câștiga trofeul care îl „bântuie” pe Casillas

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Ionuț Radu a avut o nouă prestație fabuloasă în La Liga și a ajutat-o pe Celta Vigo să câștige partida cu Alaves, scor 2-1. O partidă în care raportul șuturilor pe poartă a fost 9-3 în favoarea oaspeților. Iar goalkeeper-ul român a fost evident printre cei mai buni jucători de pe teren. Radu are un start de sezon absolut fabulos în La Liga.

Ionuț Radu, lider în clasamentul pentru Trofeul Zamora. Îi depășește pe Unai Simon, Courtois, Joan Garcia și Oblak

Celta Vigo a încasat doar 7 goluri în primele 9 etape din Spania. Asta în vreme ce Atletico Madrid a primit opt goluri în același interval, iar Real Madrid și FC Barcelona au încasat câte 9. Athletic Bilbao are cea mai bună defensivă, cu doar 6 goluri încasate, dar bascii au doar 7 partide disputate până acum.

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Astfel, în clasamentul pentru Trofeul Zamora. Este inclusiv peste Unai Simon, portarul lui Bilbao și al naționalei Spaniei, cu o medie de 0,77 goluri încasate pe meci. Simon are 0,85, Oblak are 0,88, în vreme ce Courtois și Joan Garcia au medie de un gol primit pe meci.

Joan Garcia, portarul Barcelonei, este cel care a câștigat Trofeul Ricardo Zamora în sezonul trecut, cu o medie de 0,7 goluri încasate pe meci. Iar doi foști portari ai catalanilor, Victor Valdes (n.r. – între 2005 și 2012) și Antoni Ramallets (între 1952 și 1960), sunt deținătorii recordului de trofee câștigate, nu mai puțin de 5. La egalitate cu Jan Oblak de la Atletico Madrid (între 2016 și 2021).

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Iker Casillas, bântuit de Trofeul Zamora. A reușit să îl câștige o singură dată în carieră, în 2008

Juan Acuna (Deportivo La Coruna) și Santiago Canizarez (Celta Vigo și Valencia) au reușit să câștige trofeul de 4 ori. Iar Thibaut Courtois a reușit și el să câștige de trei ori. Trofeul Ricardo Zamora este extrem de greu de câștigat, ca drept dovadă că doi dintre cei mai mari portari ai Spaniei l-au luat o singură dată în ilustrele lor cariere. Este vorba despre Antoni Zubizareta și Iker Casillas.

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De altfel, cazul lui Casillas este foarte cunoscut în La Liga. Portatul care a bifat 167 apariții pentru „La Roja”, record absolut, are un singur trofeu Zamora, în sezonul 2007-2008. A fost aproape de a-l câștiga și în alte rânduri, dar a fost învins de fiecare dată la limită. De asta presa spaniolă a spus că Iker Casillas ar fi bântuit de Trofeul Zamora.

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Cine a fost Ricardo Zamora și care sunt criteriile pentru a câștiga trofeul oferit de Marca

Trofeul Ricardo Zamora a fost pentru prima dată acordat în 1958, de cotidianul Marca. În prezent, pentru ca un portar să poată concura pentru trofeul Zamora trebuie să aibă măcar 28 de meciuri jucate pe parcursul unui sezon. Meci jucat se consideră doar la minimum 60 de minute petrecute pe teren. Iar câștigător este portarul care are cea mai mică medie de goluri încasate pe meci.

Ricardo Zamora a apărat pentru Espanyol, FC Barcelona, Real Madrid și naționala Spaniei între 1916 și 1936. În 1931 a făcut parte din prima echipă a lui Real Madrid care câștiga Primera Division. Iar titlul de cel mai bun portar spaniol l-a câștigat în trei rânduri: 1929, ca portar al lui Athletic, 1932 și 1933, ca portar al lui Real Madrid.

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Ionuț Radu a avut prestații de vis în La Liga, dar a fost dezastru în Liga Națiunilor pentru România

Prestațiile fabuloase ale lui Ionuț Radu au fost remarcate și de presa spaniolă. După Celta Vigo – Alaves 2-1, Mundo Deportivo, cel mai important ziar din Catalunya, i-a dedicat un articol românului. „Radu, zidul Celtei”, au titrat jurnaliștii catalani, care consideră că portarul de 29 de ani a fost o achiziție de excepție a formației din Galicia.

Ionuț Radu a fost titular în primele două meciuri ale României din această toamnă cu Suedia și Bosnia Herțegovina. , în special contra Bosniei, joc în care a fost cel mai slab de pe teren. Gheorghe Hagi l-a scos din poartă la deplasarea din Polonia și l-a băgat pe Otto Hindrich. La fel și mai apoi, la returul contra Suediei.