Ionuţ Radu pleacă de la Inter după gafa din meciul cu Bologna! Anunțul făcut de impresarul portarului

Fostul căpitan al naționalei de tineret, Ionuț Radu, are doar 24 de ani și de 8 ani este sub contract cu Inter Milano, campioana Italiei. Nu are de ce să se laude cu această ”longevitate”. Cifrele nu-l ajută deloc.

Impresarul lui Ionuț Radu a anunțat cum arată viitorul portarului

Considerat mai mereu o ”monedă de schimb”, sau unul portarii la număr din lotul campioanei Italiei, Inter Milano, Ionuț Radu și-a mandatat agentul să-i caute o nouă echipă.

ADVERTISEMENT

Decizia fotbalistului vine după ce la jumătatea acestei săptămâni , pierdută de Inter Milano cu 1-2. În meciul amintit, portarul român a apărat pentru prima oară poarta nerazzurrilor în acest sezon.

Românul a ratat o execuție simplă, pasă către un coechipier, mingea a ajuns la un adversar și Bologna, cu ”ajutorul” lui Radu, a pus o piedică Interului în lupta pentru un nou titlu de campioană.

ADVERTISEMENT

Atacat din toate părțile, , echipă la care a primit extrem de puține șanse. De când este sub contract cu nerazzurri, românul a bifat doar 5 meciuri.

”Radu a greșit, dar a fost și ghinion. El e puternic și de caracter. Alegerea lui e să plece de la Inter, pentru că va veni și Onana (Andre Onana, fostul portar al lui Ajax – n.r.).

ADVERTISEMENT

Poate că a fost neliniștit și din cauza asta și pentru că a fost trimis în teren în ultimul moment. Rămâne eroarea, dar e un portar mare și va demonstra în continuare lucrul acesta. A jucat doar un meci în Cupa Italiei”, a spus Oscar Damiani, la Radio Goal.

A strălucit doar când a fost împrumutat

În cei opt ani de când se află sub contract cu prima echipă a campioanei în exercițiu din Serie A, fotbalistul român a excelat doar în perioadele în care a fost împrumutat la Avellino și Genoa.

ADVERTISEMENT

Pentru cele două a bifat 76 de partide în trei sezoane. A mai fost împrumutat și la Parma, dar nu a apucat să debuteze în tricoul ”cruciaților”. Ținut mereu în tribune, sau cel mult pe banca de rezerve, cota portarului s-a prăbușit.

ADVERTISEMENT

Dacă în decembrie 2019 Ionuț Radu valora 15 milioane de euro, conform transfermarkt.com, același site îl evaluează în acest moment la doar 4 milioane de euro.

5 meciuri are Ionuț Radu în tricoul lui Inter Milano, în toate competițiile, din 2015 până în prezent