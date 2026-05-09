Sport

Ionuț Radu, prestație de zile mari în Atletico Madrid – Celta Vigo 0-1! Intervenția cu care i-a uimit pe spanioli. Video

Ionuț Radu a făcut un meci mare pe Metropolitano! Vezi ce note a primit internaționalul român după ce a închis poarta în fața lui Atletico Madrid, semifinalista Ligii Campionilor.
Dragos Petrescu
09.05.2026 | 22:01
Ionut Radu prestatie de zile mari in Atletico Madrid Celta Vigo 01 Interventia cu care ia uimit pe spanioli Video
ULTIMA ORĂ
Ionuț Radu, prestație de zile mari în Atletico Madrid - Celta Vigo (0-1) // FOTO: Profimedia
ADVERTISEMENT

Cu Ionuț Radu integralist, Celta Vigo a obținut o victorie mare pe Metropolitano, 1-0 în fața lui Atletico Madrid, în runda cu numărul #35 din LaLiga. Internaționalul român a avut o prestație foarte bună în poarta „celeștilor”, salvând câteva mingi importante expediate de elevii lui Diego Simeone. Cea mai spectaculoasă paradă a reușit-o în fața lui Alexander Sorloth, care a reluat spectaculos cu călcâiul din câțiva metri, dar reflexul goalkeeper-ului nostru a fost unul pe măsură.

Zid pe Metropolitano! Ionuț Radu, printre cei mai buni de pe teren în Atletico Madrid – Celta Vigo 0-1

La patru zile distanță de la eliminarea din Liga Campionilor, Atletico Madrid a suferit un nou eșec, de această dată în campionatul intern. Unicul gol al partidei, semnat în minutul 62 al întâlnirii, a fost o adevărată bijuterie și i-a aparținut căpitanului Borja Iglesias, care l-a învins pe Oblak cu o „scăriță” de toată frumusețea. Totuși, un rol extrem de important în această victorie a trupei lui Claudio Jiraldez îl are și Ionuț Radu, care a izbutit câteva parade excelente.

ADVERTISEMENT

Cea mai importantă dintre acestea a venit în minutul 52, atunci când Alexander Sorloth a reluat spectaculos, cu călcâiul, din câțiva metri, însă goalkeeper-ul român a avut un reflex pe măsură și a reușit să respingă. De asemenea, Radu s-a făcut remarcat și pe final de meci, momente în care Atletico alerga după golul egalizator. Portarul în vârstă de 28 de ani a părat lovitura de cap expediată de Miguel Cubo, iar astfel, „celeștii” au plecat de pe Metropolitano cu toate cele trei puncte. Pentru prestația avută în meciul de sâmbătă, Radu a fost notat cu 8.5 de către Flashscore (cel mai bun de pe teren), respectiv cu 7.7 de către Sofascore. „MVP”-ul oficial al partidei a fost ales însă Borja Iglesias, marcatorul unicului gol.

Ionuț Radu și Celta Vigo rămân pe loc de Europa League în Spania!

În urma acestui rezultat, echipa lui Ionuț Radu a acumulat 50 de puncte și rămâne pe locul 6 în La Liga, o poziție care asigură prezența în Europa League în următoarea stagiune, competiție europeană în care elevii lui Claudio Giraldez au fost prezenți și în actualul sezon, oprindu-se în sferturile de finală (1-6 la general cu Freiburg).

ADVERTISEMENT
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv...
Digi24.ro
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv până în septembrie să propună bugetul pe 2027

De cealaltă parte, Atletico Madrid a rămas la borna cu numărul 63, ocupând în momentul de față locul 4 în clasamentul din La Liga. Poziția de Liga Campionilor nu este însă pusă în pericol, deoarece Spania trimite nu mai puțin de cinci echipe in următoarea ediție a celei mai importante competiții intercluburi din Europa.

ADVERTISEMENT
VIDEO Două cuvinte! Ce a spus Aryna Sabalenka la fileu, după ce Sorana...
Digisport.ro
VIDEO Două cuvinte! Ce a spus Aryna Sabalenka la fileu, după ce Sorana Cîrstea a eliminat-o la Roma
Thomas Neubert, interviu amplu după ce a părăsit FCSB: „Asta mi-a spus Mirel!...
Fanatik
Thomas Neubert, interviu amplu după ce a părăsit FCSB: „Asta mi-a spus Mirel! M-a surprins gestul lui” Adevărul despre ruptura cu Reghecampf şi dezvăluiri despre pregătirea spartană: „Ne omoară!”. Video
Poli Timișoara revine în Liga 2! Dan Alexa a reușit promovarea după revanșa...
Fanatik
Poli Timișoara revine în Liga 2! Dan Alexa a reușit promovarea după revanșa cu Baia Mare
Premier League, etapa 36 în exclusivitate pe Voyo. Manchester City – Brentford 3-0....
Fanatik
Premier League, etapa 36 în exclusivitate pe Voyo. Manchester City – Brentford 3-0. Victorie clară pentru „cetățeni”! Cum arată clasamentul
Tags:
Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
Parteneri
Tudorel Stoica: 'Pensia mea? Mi-e rușine să spun'. Câți bani încasează lunar legenda...
iamsport.ro
Tudorel Stoica: 'Pensia mea? Mi-e rușine să spun'. Câți bani încasează lunar legenda Stelei
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!