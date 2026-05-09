Ionuț Radu, prestație de zile mari în Atletico Madrid – Celta Vigo 0-1! Intervenția cu care i-a uimit pe spanioli. Video

Cu Ionuț Radu integralist, Celta Vigo a obținut o victorie mare pe Metropolitano, 1-0 în fața lui Atletico Madrid, în runda cu numărul #35 din LaLiga. Internaționalul român a avut o prestație foarte bună în poarta „celeștilor”, salvând câteva mingi importante expediate de elevii lui Diego Simeone. Cea mai spectaculoasă paradă a reușit-o în fața lui Alexander Sorloth, care a reluat spectaculos cu călcâiul din câțiva metri, dar reflexul goalkeeper-ului nostru a fost unul pe măsură.

Zid pe Metropolitano! Ionuț Radu, printre cei mai buni de pe teren în Atletico Madrid – Celta Vigo 0-1

La patru zile distanță de la eliminarea din Liga Campionilor, a suferit un nou eșec, de această dată în campionatul intern. Unicul gol al partidei, semnat în minutul 62 al întâlnirii, a fost o adevărată bijuterie și i-a aparținut căpitanului Borja Iglesias, care l-a învins pe Oblak cu o „scăriță” de toată frumusețea. Totuși, un rol extrem de important în această victorie a trupei lui Claudio Jiraldez îl are și Ionuț Radu, care a izbutit câteva parade excelente.

Cea mai importantă dintre acestea a venit în minutul 52, atunci când Alexander Sorloth a reluat spectaculos, cu călcâiul, din câțiva metri, însă goalkeeper-ul român a avut un reflex pe măsură și a reușit să respingă. De asemenea, Radu s-a făcut remarcat și pe final de meci, momente în care Atletico alerga după golul egalizator. Portarul în vârstă de 28 de ani a părat lovitura de cap expediată de Miguel Cubo, iar astfel, „celeștii” au plecat de pe Metropolitano cu toate cele trei puncte. Pentru prestația avută în meciul de sâmbătă, Radu a fost notat cu 8.5 de către Flashscore (cel mai bun de pe teren), respectiv cu 7.7 de către Sofascore. „MVP”-ul oficial al partidei a fost ales însă Borja Iglesias, marcatorul unicului gol.

⛔ ¡La estirada de Radu evitó lo que hubiera sido un golazo de Sørloth en el AtletiCelta!

Ionuț Radu și Celta Vigo rămân pe loc de Europa League în Spania!

În urma acestui rezultat, echipa lui Ionuț Radu a acumulat 50 de puncte și rămâne pe locul 6 în La Liga, o poziție care asigură prezența în Europa League în următoarea stagiune, competiție europeană în care elevii lui Claudio Giraldez au fost prezenți și în actualul sezon, oprindu-se în sferturile de finală (1-6 la general cu ).

De cealaltă parte, Atletico Madrid a rămas la borna cu numărul 63, ocupând în momentul de față locul 4 în clasamentul din La Liga. Poziția de Liga Campionilor nu este însă pusă în pericol, deoarece Spania trimite nu mai puțin de cinci echipe in următoarea ediție a celei mai importante competiții intercluburi din Europa.