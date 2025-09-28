Ionuț Radu, prestație încântătoare în La Liga înainte de meciurile naționalei! „Zidul român” a apărat un penalty. Video

Ionuț Radu a reușit să apere o lovitură de la 11 metri în partida pe care Celta Vigo a disputat-o contra lui Elche în La Liga, însă echipa sa a suferit a doua înfrângere din acest sezon, 1-2. Aflat pe , fostul portar al Interului ar avea șanse inclusiv la un loc de titular.

ADVERTISEMENT

Ionuț Radu a apărat un penalty în La Liga

Elche a deschis scorul în minutul 18 al partidei cu Celta Vigo prin portughezul Andre Silva, însă oaspeții au reușit să egaleze după doar patru minute, prin Borja Iglesias. În partea secundă, gazdele au primit un penalty după ce Carlos Dominguez a atins balonul cu mâna în propriul careu.

Rafa Mir a fost cel care a executat, însă Ionuț Radu a intuit direcția șutului și s-a întins extraordinar pentru a respinge execuția atacantului spaniol. Realizarea portarului român a fost scoasă în evidență de cei de la Celta, care au postat pe rețelele sociale imagini cu penalty-ul apărat, alături de mesajul „Zidul român”.

ADVERTISEMENT

🚧 THE ROMANIAN WALL 🇷🇴 ⋄ — Celta (@RCCelta)

Din nefericire pentru Celta, ultimul cuvânt a aparținut gazdelor. John Donald a marcat golul de trei puncte în minutul 68, la capătul unei faze confuze. Așadar, gruparea lui Ionuț Radu rămâne fără victorie în La Liga, suferind al doilea eșec din acest sezon, după . Pentru Celta urmează duelul din Europa League contra echipei antrenate de Răzvan Lucescu, PAOK. Partida va avea loc joi, de la ora 22:00.

Ce notă a primit Ionuț Radu după Elche – Celta 2-1

Dincolo de penalty-ul apărat, Ionuț Radu a avut alte 5 intervenții în partida de pe terenul lui Elche, iar prestația sa a fost notată cu 7.4 de site-ul . Singurul jucător de la Celta care a avut o notă mai mare decât portarul român a fost marcatorul golului, Borja Iglesias, cu 7.5.

ADVERTISEMENT

Ținând cont de faptul că Horațiu Moldovan, titular la ultima acțiune a naționalei României, este în continuare doar rezervă la Real Oviedo, Ionuț Radu ar putea fi titularizat de Mircea Lucescu pentru partidele din octombrie cu Moldova și Austria. La precedenta acțiune, fostul portar al Interului nu a fost convocat, selecționerul bazându-se pe Moldovan, Sava și Târnovanu.