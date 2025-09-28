Sport

Ionuț Radu, prestație încântătoare în La Liga înainte de meciurile naționalei! „Zidul român” a apărat un penalty. Video

Ionuț Radu a apărat un penalty în partida pe care Celta Vigo a pierdut-o cu 1-2 pe terenul lui Elche în etapa a 7-a din La Liga. Portarul român a avut o evoluție impresionantă.
Bogdan Mariș
28.09.2025 | 22:25
Ionut Radu prestatie incantatoare in La Liga inainte de meciurile nationalei Zidul roman a aparat un penalty Video
ULTIMA ORĂ
Ionuț Radu a apărat un penalty în partida Elche - Celta Vigo. FOTO: colaj Fanatik

Ionuț Radu a reușit să apere o lovitură de la 11 metri în partida pe care Celta Vigo a disputat-o contra lui Elche în La Liga, însă echipa sa a suferit a doua înfrângere din acest sezon, 1-2. Aflat pe lista preliminară a lui Mircea Lucescu pentru partidele cu Moldova și Austria, fostul portar al Interului ar avea șanse inclusiv la un loc de titular.

ADVERTISEMENT

Ionuț Radu a apărat un penalty în La Liga

Elche a deschis scorul în minutul 18 al partidei cu Celta Vigo prin portughezul Andre Silva, însă oaspeții au reușit să egaleze după doar patru minute, prin Borja Iglesias. În partea secundă, gazdele au primit un penalty după ce Carlos Dominguez a atins balonul cu mâna în propriul careu.

Rafa Mir a fost cel care a executat, însă Ionuț Radu a intuit direcția șutului și s-a întins extraordinar pentru a respinge execuția atacantului spaniol. Realizarea portarului român a fost scoasă în evidență de cei de la Celta, care au postat pe rețelele sociale imagini cu penalty-ul apărat, alături de mesajul „Zidul român”.

ADVERTISEMENT

Din nefericire pentru Celta, ultimul cuvânt a aparținut gazdelor. John Donald a marcat golul de trei puncte în minutul 68, la capătul unei faze confuze. Așadar, gruparea lui Ionuț Radu rămâne fără victorie în La Liga, suferind al doilea eșec din acest sezon, după 0-2 cu Getafe în prima etapă. Pentru Celta urmează duelul din Europa League contra echipei antrenate de Răzvan Lucescu, PAOK. Partida va avea loc joi, de la ora 22:00.

Ce notă a primit Ionuț Radu după Elche – Celta 2-1

Dincolo de penalty-ul apărat, Ionuț Radu a avut alte 5 intervenții în partida de pe terenul lui Elche, iar prestația sa a fost notată cu 7.4 de site-ul SofaScore. Singurul jucător de la Celta care a avut o notă mai mare decât portarul român a fost marcatorul golului, Borja Iglesias, cu 7.5.

ADVERTISEMENT
Summitul militar neașteptat al lui Pete Hegseth stârnește îngrijorare și speculații. Teoria Gen....
Digi24.ro
Summitul militar neașteptat al lui Pete Hegseth stârnește îngrijorare și speculații. Teoria Gen. Ben Hodges, legată de Germania 1935

Ținând cont de faptul că Horațiu Moldovan, titular la ultima acțiune a naționalei României, este în continuare doar rezervă la Real Oviedo, Ionuț Radu ar putea fi titularizat de Mircea Lucescu pentru partidele din octombrie cu Moldova și Austria. La precedenta acțiune, fostul portar al Interului nu a fost convocat, selecționerul bazându-se pe Moldovan, Sava și Târnovanu.

ADVERTISEMENT
Decizie radicală! A făcut anunțul, după ce fosta soție s-a plâns public de...
Digisport.ro
Decizie radicală! A făcut anunțul, după ce fosta soție s-a plâns public de ce face
Ce fel de șofer este David Popovici. Verdictul dat de specialistul Titi Aur...
Fanatik
Ce fel de șofer este David Popovici. Verdictul dat de specialistul Titi Aur după ce renumitul campion s-a urcat la volanul unui bolid de 300.000 de euro
Câte bilete s-au vândut cu 4 zile înainte de FCSB – Young Boys....
Fanatik
Câte bilete s-au vândut cu 4 zile înainte de FCSB – Young Boys. Asistență dezastruoasă la meciul cu Oțelul
Look nou pentru titularul de la FCSB! Gigi Becali l-a schimbat la pauza...
Fanatik
Look nou pentru titularul de la FCSB! Gigi Becali l-a schimbat la pauza meciului cu Oțelul Galați. Foto
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Steliano Filip rupe tăcerea după acuzațiile fostei soții: 'Avea numărul meu... Evident că...
iamsport.ro
Steliano Filip rupe tăcerea după acuzațiile fostei soții: 'Avea numărul meu... Evident că asta a urmărit'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!