Ionuț Radu, primele declarații după ce Ștefan Târnovanu i-a luat locul de titular, cu San Marino: “Am probleme!”

România a ratat calificarea la Cupa Mondială 2026 din grupa preliminară, iar pentru ultimul meci al campaniei Mircea Lucescu l-a titularizat în poartă pe Ștefan Târnovanu, portarul FCSB-ului. Surprinzător, Ionuț Radu, care evoluează în La Liga, la Celta Vigo, a fost lăsat rezervă de selecționer. Există, însă, și o explicație.

De ce nu a fost titular Ionuț Radu cu San Marino

Mai exact, Ionuț Radu, și Austria, a suferit o accidentare la unul dintre degete, motiv pentru care s-a stabilit să nu forțeze. “Tricolorul” speră, însă, să-și revină până în weekend, când joacă echipa sa de club, Celta Vigo.

“Am avut ceva probleme, încă am. Mă recuperez, dar o să fie bine. O să mă odihnesc până sâmbătă, la meciul cu Alaves. Vă daţi seama, încerc să mă recuperez cât mai repede, să fiu bine”, a declarat portarul.

Care este marea dezamăgire a “tricolorilor”

Ionuț Radu și colegii săi sunt dezamăgiți că România nu s-a calificat la turneul final din SUA, Mexic și Canada direct din grupa preliminară. Le promite, însă, fanilor că, la baraj, “tricolorii” își vor da sufletul pe teren.

“Vă daţi seama, eu am ajuns în această campanie târziu. Visul nostru era să ajungem la Mondial de pe primul loc din grupă. Din păcate nu am reuşit să fim acolo. Vom da ce avem mai bun la baraj ca să spunem că merităm să fim acolo”, a spus Ionuț Radu.

Ce spune Ionuț Radu despre barajul de calificare la Cupa Mondială 2026

, grație parcursului bun din Liga Națiunilor. Însă, în martie, ne așteaptă un adversar redutabil.

“Un adversar preferat, sincer, nu ştiu. Trebuie să fim pregătiţi pentru orice. O să fie care pe care pentru că aşa sunt meciurile de baraj, semifinală, finală”, a declarat Ionuţ Radu, potrivit .

Întrebat dacă reprezentativa României va ajunge la turneul final mondial, Ionuț Radu a declarat scurt: “Eu zic că da”.

Tragerea la sorți pentru barajul Cupei Mondiale 2026 este programată pentru joi, 20 noiembrie 2025. Evenimentul va avea loc la Zurich, în Elveția, cu începere de la ora 14:00, ora României.