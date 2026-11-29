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(29 de ani) a apărat poarta celor de la Celta Vigo și în meciul jucat de această echipă în cursul zilei de duminică pe teren propriu contra lui Villarreal în cadrul etapei cu numărul 14 din acest sezon de Din nefericire pentru goalkeeper-ul român și coechipierii săi, nu a fost de bun augur.

Ionuț Radu, printre cele mai mici note la finalul meciului Celta Vigo – Villarreal 1-2

Asta pentru că Villarreal a reușit să se impună pe terenul Celtei cu scorul de 2-1, grație dublei semnate de Mikautadze, goluri marcate în minutele 3, din penalty, respectiv 54, cu o „scăriță” de efect peste Radu, ieșit destul de mult din poartă în încercarea de a-i închide unghiul adversarului său, în vreme ce pentru gazde a punctat Jutgla în minutul 30.

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Ce a declarat la final Marcos Alonso, coechipierul lui Ionuț Radu

În principiu, lui Ionuț Radu nu i s-ar putea găsi vreo vină la vreunul dintre goluri. Chiar și în aceste condiții însă, jurnaliștii spanioli de la i-au acordat internaționalului român la finalul meciului una dintre cele mai mici note dintre toți jucătorii intrați pe teren în această partidă, respectiv nota 5.4.

„Am fost așa tot anul. Avem jocul sub control, ne creăm 300 de ocazii, jucăm mai mult de jumătate din meci în careul advers, dar nu reușim să finalizăm și, în final, ne omoară. Facem multe lucruri bine, dar ne lipsesc determinarea, lipsa de ezitare și puțin mai multă cruzime. Trebuie să ne îmbunătățim pentru că nu se mai poate continua așa. Este un joc pe care l-am controlat.

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La pauză, ne-am simțit mult superiori, în ciuda ghinionului de la prima lovitură de pedeapsă. Nu mai rămâne nimic de făcut decât să mergem înainte și să învățăm, pentru că dacă ni se întâmplă asta în fiecare meci, înseamnă că facem ceva greșit. Trebuie să păstrăm numeroasele lucruri bune pe care le facem, dar să învățăm din greșeli, pentru că dacă se întâmplă în continuare și nu învățăm, atunci avem o problemă”, a declarat la finalul meciului coechipierul lui Ionuț Radu, Marcos Alonso, conform