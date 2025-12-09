Ionuț Radu, record incredibil după ce a învins-o pe Real Madrid! De 14 luni nu s-a mai întâmplat asta pe Santiago Bernabeu

ADVERTISEMENT

Celta Vigo, echipa lui Ionuț Radu, a produs surpriza etapei în La Liga. Formația din Galicia a câștigat duelul cu Real Madrid de pe Santiago Bernabeu cu 2-0. Portarul român a bifat o bornă incredibilă: e pentru prima oară după mai bine de un an când galacticii nu reușesc să înscrie pe teren propriu.

Ionuț Radu, victorie uriașă pe Bernabeu! Celta a învins Real Madrid cu 2-0

Celta Vigo a făcut meciul sezonului în fața celor de la Real. Madrilenii au ratat din toate pozițiile, iar Ionuț Radu a reușit să închidă poarta echipei sale. Oaspeții au profitat de greșelile comise de formația din capitala Spaniei și au punctat de două ori pe contraatac.

Mai mult, pe final, Real a jucat în 9 oameni. Fran García a văzut primul cartonaș roșu în minutul 64, iar în prelungiri Carreras a fost trimis la vestiare pentru proteste. Arbitrul i-a scos din minți pe fanii madrileni: nu mai puțin de 8 cartonașe galbene a arătat centralul din buzunar.

Ionuț Radu, singurul portar din lume care nu a luat gol de la Real Madrid pe Bernabeu în 2025!

Portarul român a fost desemnat omul meciului pe Santiago Bernabeu, deși colegul său Swedberg a semnat o dublă în fața celor de la Real. Radu a primit nota 8,3 și a reușit nu mai puțin de 7 intervenții decisive.

Mai mult, A fost prima oară după 13 luni când madrilenii nu au reușit să marcheze nici măcar un gol pe Santiago Bernabeu. Ultima dată când acest lucru s-a întâmplat a fost în octombrie 2024, într-un meci pierdut în fața rivalilor Barcelona cu 0-4 pe teren propriu.

„O victorie pe Bernabeu este întotdeauna diferită de alte victorii, clar. Sunt foarte fericit cu acest grup, care este incredibil, e ca o familie. Am luptat până la final și cu toții am văzut rezultatul.

În fotbal există momente negative, momente obișnuite și momente pozitive. Ce s-a întâmplat în alte meciuri se poate întâmpla oricând, iar acum ne bucurăm de această victorie și ne gândim deja la meciul din Europa de joi”, a declarat Ionuț Radu după meciul cu Real Madrid.