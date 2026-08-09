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Ionuț Radu, ridicat în slăvi în Spania după prestația solidă din meciul cu Napoli: „Cel mai bun de pe teren”. Video

Ionuț Radu a avut o prestație solidă în amicalul dintre Celta Vigo și Napoli. Vezi pe site-ul FANATIK ce au scris jurnaliștii spanioli despre portarul român.
Dragos Petrescu
09.08.2026 | 16:23
Ionut Radu ridicat in slavi in Spania dupa prestatia solida din meciul cu Napoli Cel mai bun de pe teren Video
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Ionuț Radu, prestație solidă în amicalul Napoli - Celta Vigo 1-1 // FOTO: hepta.ro
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Portarul naționalei României, Ionuț Radu (29 de ani), a fost integralist în cel mai dificil duel de pregătire din această vară al celor de la Celta Vigo. Elevii lui Claudio Giraldez au remizat cu Napoli, vicecampioana Italiei, scor 1-1, iar prestația goalkeeper-ului nostru a fost una extrem de solidă, care i-au adus numai cuvinte de laudă din partea jurnaliștilor spanioli.

Ionuț Radu, lăudat în Spania după prestația solidă din Napoli – Celta Vigo 1-1!

Portarul român a avut mult de furcă în primele 30 de minute ale partidei de pe Stadio Teofilo Patini, perioadă în care trupa lui Max Allegri a atacat pe bandă rulantă. Chiar și așa, Radu s-a descurcat excelent, potrivit celor de la MARCA, care au scris despre goalkeeper-ul în vârstă de 29 de ani că a fost „cel mai bun jucător de pe teren” în intervalul specificat și „unul dintre cei mai consistenți fotbaliști ai lui Celta pe tot parcursul meciului”.

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Cu toate acestea însă, Radu nu a izbutit să încheie meciul fără gol primit. În minutul 11 al întâlnirii, Giovanni Di Lorenzo, căpitanul lui Napoli, l-a învins pe internaționalul român cu o lovitură de cap, plasată chiar lângă bară, în urma unei centrări expediate de Matteo Politano. Golul egalizator al celor de la Celta a fost semnat de Ferran Jutgla, cu 25 de minute înainte de finalul disputei. Mai jos puteți vedea rezumatul VIDEO al partidei.

Ionuț Radu se va lupta pentru postul de titular la Celta cu fostul portar al lui Manchester United!

Celta Vigo va juca primul meci oficial în noul sezon de La Liga duminica viitoare, pe 16 august, împotriva celor de la Osasuna. Partida va avea loc pe terenul echipei lui Ionuț Radu și va începe la ora 22:30. Internaționalul român va avea însă o concurență acerbă în noua stagiune, dat fiind faptul că în actuala perioadă de mercato, echipa pregătită de Claudio Giraldez l-a transferat pe turcul Altay Bayindir, fostul goalkeeper al lui Manchester United.

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Acesta a fost însă titularul „diavolilor” pentru o scurtă perioadă de timp, în mandatul lui Ruben Amorim, atunci când portughezul s-a dezis de serviciile lui Andre Onana. Ulterior, odată cu sosirea lui Senne Lammens pe Old Trafford, Bayindir a revenit pe bancă. În total, în cei trei ani petrecuți la Manchester, portarul turc a strâns doar 17 meciuri oficiale în toate competițiile pentru United. Totuși, înainte să semneze cu „diavolii”, acesta a fost titular incontestabil în poarta lui Fenerbahce timp de patru sezoane. El a fost adus de Celta sub formă de împrumut pentru acestă stagiune.

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Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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