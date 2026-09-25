Sport

De ce a fost anulat la VAR golul lui Stroud din Suedia – România. Cum l-a salvat noul regulament pe Ionuț Radu

Suedezii au trimis mingea în poartă pentru 3-1, după o intervenție neinspirată a lui Ionuț Radu, însă VAR-ul a descoperit un henț al lui Alexander Isak în construcția fazei.
Cristian Măciucă
25.09.2026 | 23:18
De ce a fost anulat la VAR golul lui Stroud din Suedia Romania Cum la salvat noul regulament pe Ionut Radu
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De ce a fost anulat la VAR golul lui Stroud din Suedia - România. Cum l-a salvat noul regulament pe Ionuț Radu. FOTO: Fanatik
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Ionuț Radu (29 de ani) a fost salvat de intervenția VAR într-un moment extrem de complicat al meciului dintre Suedia și România. În minutul 54, Elliot Stroud a trimis mingea în poarta „tricolorilor” pentru ceea ce ar fi însemnat golul de 3-1, însă reușita nordicilor a fost anulată după ce arbitrul a revăzut faza la monitor. Portarul echipei naționale nu avusese cea mai convingătoare intervenție la execuția suedezului, însă faza a fost întoarsă din cauza unui henț comis de Alexander Isak în construcția atacului.

VAR l-a salvat pe Ionuț Radu. De ce a fost anulat golul lui Stroud

Suedia părea că se desprinde pe tabela de marcaj după ce Elliot Stroud a reușit să înscrie pentru 3-1 în minutul 54 al meciului cu România. Bucuria gazdelor a fost însă de scurtă durată. „Centralul” Berka a fost chemat de VAR să revadă faza care a precedat golul. Reluările au arătat că, înainte ca mingea să ajungă la Stroud, aceasta l-a atins în braț pe Alexander Isak.

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Cehul a mers la monitor și, după analiza imaginilor, a decis că intervenția atacantului suedez înseamnă henț. Golul a fost astfel anulat, iar România a rămas în meci. – vezi VIDEO

Ce spune regulamentul despre hențul dinaintea unui gol

Legile Jocului fac însă o distincție importantă. Simplul fapt că mingea atinge brațul unui jucător aflat în atac nu înseamnă automat henț. Conform regulamentului IFAB, este infracțiune atunci când fotbalistul atinge deliberat mingea cu mâna sau brațul ori când poziția brațului îi mărește în mod nenatural suprafața corpului. În schimb, o atingere pur accidentală a brațului unui coechipier al celui care înscrie nu duce automat la anularea reușitei.

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Excepția clară apare atunci când chiar jucătorul care marchează atinge mingea cu mâna sau brațul imediat înainte de gol. În acest caz, reușita este anulată chiar dacă atingerea a fost accidentală. În faza din Suedia – România, arbitrul a considerat după vizionarea imaginilor că atingerea lui Isak trebuie sancționată, motiv pentru care întreaga acțiune care a dus la golul lui Stroud a fost invalidată.

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Ar fi fost penalty pentru România dacă faza se petrecea în careul Suediei?

Aici regulamentul trebuie interpretat în funcție de natura exactă a contactului. Dacă o atingere a brațului este considerată infracțiune pentru că jucătorul își mărește nenatural suprafața corpului sau joacă deliberat mingea cu mâna, atunci aceeași intervenție a unui fundaș în propriul careu poate duce la lovitură de la 11 metri. IFAB precizează explicit că un braț aflat într-o poziție nenaturală poate fi sancționat cu penalty.

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În schimb, dacă mingea ricoșează accidental în braț după ce jucătorul a încercat în mod legitim să o joace cu altă parte a corpului, contactul nu este automat considerat henț. IFAB oferă inclusiv exemplul unui fundaș care lovește mingea cu piciorul, iar aceasta îi ricoșează apoi accidental în braț: jocul poate continua.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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