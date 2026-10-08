Sport

Ionuț Radu sau Otto Hindrich? Costel Pantilimon a dat verdictul după coșmarul portarilor naționalei: „Nu așa se procedează!”

Costel Pantilimon a analizat prestațiile portarilor Ionuț Radu (29 ani) și Otto Hindrich (@4 de ani) din cele patru meciuri pe care România le-a disputat în Liga Națiunilor.
Flaviu Popa
08.10.2026 | 18:45
Ionut Radu sau Otto Hindrich Costel Pantilimon a dat verdictul dupa cosmarul portarilor nationalei Nu asa se procedeaza
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Otto Hindrich sau Ionuț Radu?
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Fostul portar al Politehnicii Timișoara, al lui Manchester City și al naționalei României, Costel Pantilimon, spune că portarii naționalei României, Ionuț Radu și Otto Hindrich au fost fie neinspirați, fie au avut ghinion în cele patru meciuri pe care România le-a dispus în Nations League.

Ionuț Radu și Otto Hindrich au intrat sub lupa fostului portar Costel Pantilimon, după meciurile de Nations League

Ionuț Radu a început titular „campania” și a primit 6 goluri în înfrângerile cu Suedia (1-2) și Bosnia (2-4), după care a venit rândul lui Otto Hindrich să primească 7 goluri în două meciuri (0-6 cu Polonia și 0-1 cu Suedia). Ambii portari au fost criticați pentru prestațiile lor, însă Pantilimon încearcă să fie îngăduitor cu aceștia.

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Așadar, dacă despre Ionuț Radu se poate spune doar că a fost „neinspirat” în anumite momente, despre Hindrich putem vorbi ca despre un tânăr de perspectivă care momentan nu a reușit să se integreze în doar două partide. Cu toate acestea, crede Pantilimon, fanii naționalei nu trebuie să-și piardă răbdarea și încrederea în cei doi.

Ionuț Radu sau Otto Hindrich? Care este cea mai bună variantă pentru postul de titular la națională?

„Ionuț Radu? Foarte neinspirat în multe momente. N-aș spune neapărat greșeli grave, dar greșeli care nu se permit la nivelul ăsta. Nu știu dacă ar fi un moment «zero» pentru a schimba portarul, nu așa se procedează. Ionuț Radu a avut un sezon bun anul trecut, lucrurile sunt într-o anumită mișcare. La echipa națională, evoluțiile lui n-au fost extraordinare.

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Otto Hindrich e un portar care promite, care a început să joace într-un campionat destul de puternic, are constanță, am înțeles că are evoluții bune.

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A fost într-o linie constantă, nimic spectaculos, dar nimic care să te facă să spui că nu-l mai chemi sau n-o să începi cu el. Echipa națională e cu totul altceva, lucrurile vin treptat”, a declarat Costel Pantilimon la Sport.ro.

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Costel Pantilimon are 27 de selecții pentru echipa națională și a fost în lot la Campionatul European din 2016. În cariera sa, Pantilimon a jucat la Aerostar Bacău, Poli Timișoara, Manchester City, Watford, Sunderland, Deportivo, Nottingham Forest, Omonia și Denizlispor.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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