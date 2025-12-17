Ionuț Radu, scos din Cupa Spaniei de o echipă din divizia secundă! Fostul jucător de la FC Voluntari a marcat cu Celta Vigo

ADVERTISEMENT

Ionuț Radu a făcut meciuri foarte bune pentru Celta Vigo, iar echipa s-a mișcat bine atât în La Liga, cât și în Europa League, unde a adunat 9 puncte pe tabloul principal. În ciuda formei bune a echipei sale, Celta, fără Radu în poartă, a fost eliminată din Cupa Regelui de Albacete, formație ce evoluează în divizia secundă.

Echipa lui Ionuț Radu, învinsă de fostul atacant de la FC Voluntari! Celta Vigo, out din Cupa Regelui

Ultimele zile au fost dedicate meciurilor de cupă din mai multe țări, printre care și Cupa Regelui. Faza șaisprezecimilor a adus față în față foarte multe echipe din La Liga cu formații din diviziile inferioare.

Barcelona a jucat cu Guadalajara, Real Madrid cu CF Talavera, Atletico Madrid cu Baleares, iar Celta Vigo a jucat contra lui Albacete, echipă ce se află la patru puncte de zona de retrogradare în Segunda Division. Cu toate acestea, micuța echipă a făcut surpriza și a eliminat-o pe echipa lui Radu la loviturile de departajare, unde formația din La Liga nu a reușit să înscrie niciun gol, iar rezerva portarului român nu a apărat nicio minge.

Albacete a trimis meciul în prelungiri în minutul 90 +4, însă scorul pauzei a fost în favoarea lor. Divizionare secundă conducea la pauză cu 1-0 prin golul din minutul 18 al lui Jefte Bentancor, fostul atacant de la FC Voluntari, Farul Constanța și CFR Cluj.

Ionuț Radu putea ajuta echipa la loviturile de departajare! I-a parat un penalty lui Nico Williams în etapa precedentă

Rezultatele bune ale lui Celta Vigo din acest sezon pot fi puse și pe seama performanțelor lui Ionuț Radu, care a fost ca un zid în poarta spaniolilor. Internaționalul român a refuzat multe goluri chiar și celor mai mari echipe, cum ar fi Real Madrid sau Barcelona.

. Mai mult decât atât, care în această vară a fost la un pas de transferul la FC Barcelona.

Ce s-a întâmplat cu Jefte Betancor după ultima experiență în România

Jefte Betancor a fost ultima dată la CFR Cluj, unde nu s-a înțeles foarte bine cu Andrea Mandorlini. Atacantul spaniol a plecat în Grecia, acolo unde a jucat un sezon și jumătate pentru Panserraikos.

Ibericul a înscris 19 goluri și a oferit două pase decisive în 30 de meciuri în prima ligă a Greciei, lucru ce i-a atras un transfer la Olympiacos. Cu toate acestea, campioana Greciei nu a fost mulțumită de el și l-a împrumutat la Albacete, în Segunda Division, unde a înscris 3 goluri în 15 partide.