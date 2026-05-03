Ionuț Radu speră la Champions League! Ce notă a primit românul după Celta Vigo – Elche 3-1

După 5 înfrângeri consecutive în campionat și Europa League, Celta Vigo a simțit din nou gustul victoriei. Echipa lui Ionuț Radu (28 de ani) a învins-o pe Elche cu 3-1 în etapa 34 din La Liga și are șanse reale la un loc în sezonul următor de UEFA Champions League. Ce notă a primit portarul român și cum arată situația în clasamentul primei ligi din Spania.

Ionuț Radu, aproape de Champions League. Portarul român, învins doar din penalty în Celta – Elche 3-1

Oaspeții de la Elche au controlat posesia în meciul cu Celta, însă echipa lui Ionuț Radu a fost foarte eficientă în fața porții, reușind să marcheze cu ambele șuturi cadrate din primele 45 de minute. Hugo Alvarez a deschis scorul în minutul 14, iar „veteranul” Iago Aspas a dublat avantajul celor de la Celta un sfert de oră mai târziu.

În minutul 82, oaspeții au beneficiat de o lovitură de la 11 metri după ce Manuel Fernandez a comis un fault în careu. Andre Silva a fost desemnat să execute și l-a învins pe Ionuț Radu. Portarul român a intuit direcția șutului, însă nu a reușit să respingă execuția portughezului. Scorul final a fost stabilit în minutul 85 de Borja Iglesias.

Celta nu mai câștigase un meci pe teren propriu în campionat de pe 22 februarie, când trecea cu 2-0 de Mallorca. Apoi, a urmat , și . Dincolo de golul primit, Ionuț Radu a avut 3 intervenții pe parcursul jocului cu Elche, portarul român fiind notat cu 6.9 de site-ul .

Celta Vigo speră la calificarea în UEFA Champions League

Spania are mari șanse de a fi a doua țară (după Anglia) care să beneficieze de clasamentul coeficienților UEFA pentru a trimite o echipă în plus direct în faza ligii din următorul sezon de Champions League. Astfel, locul 5 din La Liga ar urma să se califice, iar după această victorie, Celta s-a apropiat la doar 3 puncte de ocupanta acestei poziții, Betis.

Totuși, formația din Sevilla nu a evoluat încă în această rundă, urmând să o întâlnească pe Real Oviedo. Celta Vigo a evoluat o singură dată în UEFA Champions League, în sezonul 2003-2004. Atunci, gruparea iberică termina pe locul 2 într-o grupă dificilă, cu AC Milan, Ajax și Club Brugge, fiind eliminată în optimi de către Arsenal.